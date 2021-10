GTA Trilogy Trophy Art Leaks Online, Références dans Rockstar Launcher

Il est difficile de croire que Rockstar n’a pas encore officiellement reconnu l’existence de son remasterisé Trilogie GTA quand on considère à quel point il y a déjà eu des fuites. En plus de la série de rumeurs originales, il y a eu des évaluations partout dans le monde, et maintenant nous avons même accès à l’illustration du trophée, qui a été publiée sur les forums populaires de GTA.

Voici un bref aperçu des icônes utilisées pour GTA : San Andreas, par exemple :

Avant que vous ne soyez trop excité, il convient de noter que ceux-ci sont incroyablement similaires aux symboles utilisés pour les ports PS2 des jeux GTA déjà disponibles sur la PS4, bien qu’il y en ait de nouveaux. Dans le cas de GTA: San Andreas, par exemple, le basket-ball et le Big Foot sont nouveaux, ce qui suggère qu’il peut y avoir de nouvelles tâches à accomplir dans cette compilation.

Dans d’autres nouvelles connexes, Rockstar a mis à jour son lanceur sur PC et le code source comprend diverses références à ces titres. Cela semble suggérer qu’ils fonctionnent dans Unreal Engine, ce qui a incité certains à spéculer qu’il pourrait s’agir de remakes plutôt que de ports. Cela nous semble peu probable, même si nous gardons espoir que les trois titres ont été nettoyés et modernisés dans des domaines clés.

Après tout, de meilleurs points de contrôle et une courbe de difficulté plus douce ne feraient pas de mal dans ces classiques, n’est-ce pas ?