GTA Trilogy Remaster : la première bande-annonce de gameplay révèle la date de sortie

Rockstar Games vient de sortir le première bande-annonce de gameplay à la Grand Theft Auto : la trilogie – L’édition définitive. Pour la première fois, nous pouvons nous émerveiller de la façon dont Remakes de GTA 3, GTA : Vice City et GTA : San Andreas voir. La bande-annonce révèle également que date de sortie officielle et cela peut même vous sembler familier.

GTA Trilogy Remaster : le premier trailer de gameplay est là !

La bande-annonce révèle que pour la première fois révision graphique des trois classiques « GTA » inclus. Le look a l’air merci effets d’éclairage améliorés et des textures plus nettes plus moderne, mais Rockstar l’a toujours conservé l’ancien style graphique. Vous pouvez le voir clairement dans les scènes montrées. Ceci est destiné à préserver le sentiment nostalgique des fans de longue date.

Et il est donc maintenant très clair qu’il s’agit de jeux remasterisés et non de remakes développés à partir de zéro.

Les remasters proposent ces innovations

Il y a quelques jours, Rockstar en avait plus sur sa propre page de support Détails sur les nouveautés le remaster révélé. Nous avons traduit le texte pour vous :

« Trois villes emblématiques, trois histoires épiques. Jouez aux classiques qui définissent le genre de la trilogie originale de Grand Theft Auto : Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas. Mis à jour pour une nouvelle génération, avec désormais des améliorations complètes, notamment de nouveaux éclairages et mises à niveau environnementales, des textures haute résolution, une prévision améliorée, un contrôle et une acquisition de cibles de GTA V et plus encore qui donnent vie à ces mondes populaires avec tous les nouveaux détails.

La date de sortie a été fixée et ce n’est pas n’importe quel jour

La bande-annonce révèle officiellement que Date de sortie le « GTA Trilogy Remaster ». Rappelez-vous que 11 novembre 2021 dans le calendrier. Ce jour-là, les nouvelles éditions apparaîtront numériquement pour PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Rockstar Games Launcher. Le jour de la sortie, « San Andreas » est également en Passe de jeu disponible. Au 7 décembre utilisera également le version physique pour Xbox Series X | S, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One apparaissent.

La date vous semble familière ? Pas étonnant, le même jour, le 11 novembre, que le Version nouvelle génération de « GTA V » comparaître avant qu’il ne soit finalement reporté à mars 2022. La date de sortie du remaster ne devrait donc guère être une coïncidence.

