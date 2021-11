GTA Trilogy PS5, préchargement PS4 en cours de déploiement

Milestone Ride 4 PS5

Êtes-vous prêt à vivre l'expérience de jeu de course ultime pour les passionnés de deux roues?Choisissez parmi 176 motos sous licences officielles et roulez sur 30 pistes autour du monde, toutes soigneusement conçues avec un niveau de détail exceptionnel!L'intelligence artificielle a été totalement repensée. On y retrouve ANNA pour ce ride 4, bien plus réactive et moins folle qu'en 2018. Cette ia avait déjà fait ses preuves sur les derniers Moto GP. Affrontez des pilotes plus rapides, plus intelligents et plus précis pour faire la course face à des adversaires plus réels que jamais!Un mode multijoueur en ligne plus complet et plus stable que les précédant grâce notamment à des serveurs dédiés. Êtes-vous prêt à affronter les meilleurs?A vos guidons!