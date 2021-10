GTA Trilogy apparaît en Allemagne pour la première fois complètement non coupé

Que toute la série GTA pas vraiment dégoûté est ce que le Représentation de la violence Quiconque a déjà joué à un jeu doit en être conscient. les fait preuve de violence mais est surtout dans un Définir le contexte et montré très exagéré. Néanmoins, il a toujours fait pour Censure des ramifications passées.

Par conséquent, certains joueurs étaient très préoccupés par la façon dont Rockstar Games en Allemagne avec la prochaine édition de Trilogie GTA gérerait. Cela devrait surprendre plus d’un s’avère assez positifqu’on ne le pensait initialement.

GTA Trilogy n’est pas coupé et approuvé pour les 18 ans et plus

Parce que comment Rockstar Games confirmé à 45secondes.fr, volonté les trois parties la « Trilogie GTA » non coupé de 18 ans en Allemagne être libéré. Ainsi, il est possible pour la première fois officiellement Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City et Grand Theft Auto San Andreas pouvoir jouer sans coupure en Allemagne.

Qu’est-ce qui a été coupé à l’époque ? Selon le jeu étaient censure différente conçu pour le marché allemand.

Donc « GTA 3 » (alors à partir de 18) et « Vice City » (alors à partir de 16) sont apparus complètement sans sang et membres séparables, Les adversaires au sol ne pouvaient plus recevoir de coups de pied et cela certaines missions manquaientcomme les saccages. A « GTA San Andreas » (alors à partir de 16) étaient également coupes très similaires effectué. Seuls les effets de sang pouvaient être admirés dans la version allemande.

Curieusement, cependant, étaient « GTA 3 » et « GTA Vice City » À l’époque, il était jouable non coupé en Allemagnesi tu en as un tour ont postulé. Parce que tu as commencé le jeu avec Paramètres de langue anglaise, alors tout le contenu précédemment censuré était lisible sans aucun problème.

Heureusement, vous n’avez plus besoin de le faire pour la « GTA Trilogy » et vous l’obtenez comme dans tous les autres pays les versions non coupées des jeux. Ce que vous avez tous dans le remaster autrement prévu, nous résumons pour vous dans une vidéo :

« GTA Trilogy » apparaît en premier uniquement sous forme numérique le 11 novembre pour Commutateur Nintendo, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Playstation 4, Xbox One et ordinateur. Du Le 7 décembre il y aura une version commercialeque toi aussi pré commandez maintenant pouvez. De plus, il y a une possibilité pour tout le monde avec un abonnement de faire partie de la trilogie à essayer sans plus de frais. dans le Pass de jeu Xbox il y a « San Andreas » et PS Now obtient « GTA 3 ».