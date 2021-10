GTA Trilogy a des «textures haute résolution, des distances de dessin accrues et des commandes GTA 5» sur PS5, PS4

Les premiers détails sur le prochain GTA: The Trilogy – Definitive Edition ont fuité sur une page de support Rockstar. Bien que l’article ait depuis été supprimé, ses informations ont été partagées sur les forums GTA et confirment certaines des améliorations que nous pouvons attendre de la compilation PlayStation 5 et PS4, qui devrait sortir cette année.

L’extrait se lit comme suit : « Jouez les classiques qui définissent le genre de la trilogie GTA originale : GTA 3, GTA : Vice City et GTA : San Andreas mis à jour pour une nouvelle génération, maintenant avec des améliorations globales, notamment un nouvel éclairage et un environnement des mises à niveau, des textures haute résolution, des distances de dessin accrues, des commandes et un ciblage de style GTA 5, et bien plus encore, donnant vie à ces mondes bien-aimés avec de tous nouveaux niveaux de détail.

GTA : Le schéma de contrôle de San Andreas est déjà assez proche de GTA 5, mais de toute évidence, GTA 3 n’avait même pas de prise en charge appropriée de la caméra, ce sera donc une grande amélioration du gameplay. Les textures haute résolution et les distances de dessin devraient également aider à rendre ces classiques plus modernes, mais surtout, ils ne ressemblent pas à des remakes, mais plutôt à des ports améliorés.

Plus tôt cette semaine, Rockstar a retiré la trilogie PS2 originale de la Boutique PS en préparation de ces rééditions. Êtes-vous satisfait de cette liste d’améliorations, ou la preuve sera-t-elle dans le pudding ? Déchaînez-vous dans la section commentaires ci-dessous.