GTA The Trilogy – « Je veux récupérer mon argent ! »

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition est à nouveau disponible via le Rockstar Games Launcher pour jouer et acheter. Nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée et nous nous efforçons d’améliorer et de mettre à jour les performances globales à mesure que nous avançons : https://t.co/hAfEKqYS3o

– Assistance Rockstar (@RockstarSupport) 15 novembre 2021