GTA San Andreas : Une demo sous Unreal engine 4 qui transforme radicalement le jeu

La première vidéo à être revendiquée sur YouTube a été supprimée et avec cette nouvelle version, vous pouvez voir le travail qu’il a accompli pour représenter avec l’Unreal Engine 4 de nombreux lieux emblématiques du titre légendairede Rockstar Games , GTA San Andreas.

GTA San Andreas avec Unreal Engine 4

Les années passent et GTA San Andreas continue d’être l’un des jeux les plus appréciés des millions d’adeptes de la saga Grand Theft Auto. D’une certaine manière, GTA San Andreas était un pionnier et a complètement changé le genre de sorte que de nombreux développeurs ont vu le travail de Rockstar comme le miroir à regarder lors du démarrage de leur nouveau jeu.