GTA San Andreas: le remake de l’intro impressionne par de superbes graphismes

GTA San Andreas est sorti en 2004 et est donc déjà depuis quelques années sous sa ceinture. Cependant, il y a des fans qui montrent le jeu dans une nouvelle splendeur. L’un d’eux est le Youtuber Fat Dino, qui présente la séquence d’ouverture du classique avec des effets graphiques modernes.

À quoi ressemblerait un remake de GTA San Andreas?

Un remake complet de « GTA San Andreas » ne résultera pas du projet. Parce que ce serait facile Trop d’effort pour un seul développeur solo. Néanmoins, cela donne un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler une telle version révisée du jeu en monde ouvert.

Pour ce faire, il a reconstitué la scène entière dans Unreal Engine 4 et, avec sa vidéo, montre non seulement le résultat final, mais aussi l’ensemble du processus en succession rapide. Commencé par la construction de la carte, en passant par la modélisation du personnage principal Carl Johnson jusqu’à la création des animations et aussi cinématique finale.

Il était un peu délicat mais aussi et changé la perspective de la caméra pour rendre le travail un peu plus facile. Cela signifie qu’il n’a pas à animer autant et qu’il se déplace également en créant des choses comme des mouvements de bouche ou des expressions faciales différentes. Cependant, cela ne nuit pas au résultat final, comme vous pouvez le constater par vous-même dans la vidéo suivante:

Rapidement à travers San Andreas

Si vous avez envie de retourner à San Andreas, vous en avez vraiment besoin seulement 30 minutes et peut jouer le jeu complètement. Ceci est assuré par un bug que les fans ont déjà vu dans Année 2019. Il y a des raisons à cela: parce que pour déclencher l’erreur, vous devez prendre des mesures très négatives.

Alternativement, vous pouvez également l’utiliser comme Spider-Man passe le temps dans le jeu. Cela rend un mod possible, avec lequel vous pouvez vous frayer un chemin à travers les grandes villes du jeu comme le modèle de super-héros. Il y en a aussi avec cette extension de ventilateur nouvelles tâches faire.