GTA Online veut vraiment que vous jouiez au Cayo Perico Heist

On dirait que l’office du tourisme de Cayo Perico est à la recherche d’un coup de pouce cette semaine, car GTA Online annule tous les frais de configuration pour le dernier braquage du jeu. Ce n’est pas tout: terminez la finale et vous gagnerez 50% de GTA € et de RP supplémentaires en plus de ce que vous gagneriez habituellement, que vous jouiez en solo ou en équipe.

La mise à jour de cette semaine voit également l’arrivée du camion blindé Mammoth Squaddie: «Le temps de jouer aux hommes de l’armée avec d’autres enfants est révolu. Maintenant, vous jouez aux hommes de l’armée avec des adultes. Et qu’y a-t-il de plus adulte que de se donner un coup de main avant de s’entasser dans un camion blindé, de se déshabiller jusqu’à la taille et de faire des bruits de montée en régime?

Ailleurs, les courses classiques d’Issi offrent des récompenses triples jusqu’au 10 février, tandis que le Paragon R est sur le podium Lucky Wheel au Diamond & Casino Resort. De plus, toute personne qui se connectera au cours de la semaine prochaine attrapera l’Enus Yeti Cap gratuitement. Et c’est votre lot pour le moment – allez-vous faire le voyage à Cayo Perico cette semaine?