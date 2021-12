GTA Online : Quand est-ce que la mise à jour hivernale et la neige arrivent ?

Coupe Ongles Pour Animaux De Compagnie, Version Mise À Jour, Pour Chat Et Chien, Sécurité, Bobo, F, 2021 Gray

Coupe-ongles pour animaux de compagnie, Version mise à jour, pour chat et chien, sécurité, Bobo, F, 2021 Description du produit: 1. Conception parfaite: couteau en acier inoxydable de haute qualité pour voler le chat et le chaton, facile à couper, est un petit ciseaux à griffes légers, très approprié pour les chats, les chatons et autres petits animaux. 2. Qualité et sécurité: conçu pour une prise optimale-main gauche ou droite. Une lame tranchante mais sûre, elle peut rapidement couper les ongles en excès, de sorte que vous pouvez rapidement couper les griffes de votre chat, sans aucun problème. 3. Taille unique: le coupe-ongles pour animaux de compagnie est fait d'une lame tranchante en acier inoxydable de haute qualité, qui n'a besoin que de couper les ongles de votre chien ou de votre chat en une seule fois. Il gardera des coupes nettes, rapides et lisses au fil des ans. 4. Large gamme d'applications: le coupe-ongles pour animaux de compagnie convient à toutes les tailles de chats (chatons, chats adultes et vieux chats), et convient également aux petits animaux tels que les cochons d'inde, les gerbilles, les furets, hamsters, lapins, oiseaux et chiens. 5. Sûr et facile à utiliser: équipés de lames tranchantes en acier inoxydable et de poignées ergonomiques en plastique de haute qualité, ces clips sont produits sans nuire à l'environnement. Spécifications: Nom du produit: ciseaux pour animaux de compagnie Poids du produit: 48g Couleur du produit: vert, rose, gris Matériau: ABS Lame: 3Cr13 Taille du produit: 100.12x71x8mm Y compris: 1 x ciseaux pour animaux de compagnie