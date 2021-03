GTA Online Player augmente les espoirs de chargement plus rapide sur PS5

Il n’y a rien de tel que GTA Online, avec son bac à sable multijoueur en constante évolution, mais par la grâce du programme Epsilon, il prend certainement son temps à se déclencher. À l’origine, il était supposé que cela pourrait être un handicap pour le matériel PlayStation 3 – et plus tard PS4 -, mais même l’installer sur le SSD ultra-rapide de la PS5 n’apporte aucune amélioration significative. Est-ce donc un problème de réseau?

Apparemment non. C’est en tout cas selon le joueur PC T0ST, qui a trouvé toutes sortes de problèmes avec la façon dont le titre charge son composant multijoueur. Alors que beaucoup de petits détails volent juste au-dessus de notre tête, il y a une excellente ventilation de Digital Foundry, qui explique plus en détail exactement ce que fait la sortie et pourquoi cela prend une éternité.

La bonne nouvelle est que T0ST a pu modifier le code source du PC pour réduire le chargement jusqu’à 70%, et il exhorte Rockstar à publier un correctif pour résoudre les problèmes. Bien qu’il n’y ait évidemment aucune garantie que les versions PlayStation fonctionnent exactement de la même manière, nous aimerions voir le développeur au moins explorer la possibilité d’optimiser les temps de chargement – en particulier pour le port PS5 prévu.