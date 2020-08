GTA Online – Obtenez trois GTA € et RP sur ces activités, un PR4 au casino, et plus

Rock star a réussi à maintenir à flot la communauté des joueurs de GTA en ligne grâce non plus à ses mises à jour hebdomadaires constantes, qui bien qu’elles n’incluent pas de nouveau contenu, vous incitent à participer à différentes activités, mais à cause de leur mises à jour riches en contenu, comme c’est le cas de Spécial été Los Santos. Et, en fait, une partie des nouvelles qu’ils ont incluses dans le patch d’été est le protagoniste du nouvelle mise à jour hebdomadaire pour GTA Online.

Donc, Rock star a annoncé une nouvelle mise à jour hebdomadaire pour le mode multijoueur de Grand Theft Auto V chargé de récompenses différentes, en particulier avec le course de compétition. Il est à noter que la mise à jour est déjà en cours.

Mise à jour hebdomadaire de GTA Online (27 août – 3 septembre)

Récompenses triples et doubles dans les activités suivantes

Course automobile créée par Rock star: Bien que les joueurs ressemblent à de vrais ingénieurs créant des circuits infiniment amusants, les courses de Rock star ils sont également le passe-temps de choix pour de nombreux utilisateurs. Ainsi, toutes ces courses de voitures de course créées par la société nord-américaine, y compris les nouveaux qu’ils ont introduits dans Los Santos Summer Special, accordera triple GTA € et RP.

Bien que les joueurs ressemblent à de vrais ingénieurs créant des circuits infiniment amusants, les courses de Rock star ils sont également le passe-temps de choix pour de nombreux utilisateurs. Ainsi, toutes ces courses de voitures de course créées par la société nord-américaine, y compris accordera Emplois et défis VIP et motards: les deux activités illicites seront proposées jusqu’au 2 septembre Double GTA € et RP. Comme si cela ne suffisait pas, des deux activités, la plus jouée sera celle qui déterminera les bonus de la semaine prochaine. Si les joueurs décident davantage d’emplois et de défis VIP, le double des récompenses sera appliqué aux missions de vente de marchandises spéciales la semaine suivante. Si les joueurs préfèrent les emplois et les défis de motards, la semaine du 3 au 9 septembre, nous aurons le double de GTA € et de RP sur toutes les missions de vente de motards.

Récompenses et comment les obtenir

Masque technologique à pois verts: Ce masque “glamour” peut être le vôtre au temple en faisant quelque chose de très simple: terminer un travail de vip ou de motard et ce sera totalement à vous gratuitement. Vous le recevrez la semaine prochaine.

Ce masque “glamour” peut être le vôtre au temple en faisant quelque chose de très simple: terminer un travail de vip ou de motard et Vous le recevrez la semaine prochaine. T-shirt Vapers Den: Mettons les masques de côté et parlons de cette chemise. Voulez-vous savoir comment cela peut être le vôtre? Rien de plus simple: connectez-vous à GTA Online, c’est simple. Bien sûr, vous devez le faire d’ici le 2 septembre.

Roulette de Fortune Jackpot

Comme vous le savez bien, chaque jeudi le jackpot de la Roulette of Fortune, qui est un véhicule, est échangé contre un autre … et cette semaine ça ne pourrait pas être mieux. Et c’est l’une des voitures les plus chères de GTA en ligne, puisque c’est un Progen PR4. Vous le savez déjà: vous avez une course gratuite par jour et une chance sur 50 d’obtenir cette Formule 1.

Réductions

40% de réduction sur les sites des clubs de motards: Downtown Vinewood, Grapeseed, Great Chaparral, Hawick, La Mesa, Paleto Bay (1 boulevard Paleto et 68 boulevard Paleto), Pillbox, Rancho, Sandy Shores et Vespucci Beach.

Downtown Vinewood, Grapeseed, Great Chaparral, Hawick, La Mesa, Paleto Bay (1 boulevard Paleto et 68 boulevard Paleto), Pillbox, Rancho, Sandy Shores et Vespucci Beach. 40% de réduction sur les bureaux exécutifs: Maze Bank West, Arcadius Center, Lombank West et Maze Bank Tower.

Maze Bank West, Arcadius Center, Lombank West et Maze Bank Tower. 40% de réduction sur les entreprises de motards: Centres de contrefaçon de documents, usines de faux billets, entreprises de culture d’herbes, méta-laboratoires et entreprises de cocaïne.

Centres de contrefaçon de documents, usines de faux billets, entreprises de culture d’herbes, méta-laboratoires et entreprises de cocaïne. 30% de réduction sur les personnalisations de bureau: Intérieurs, changement de nom de l’organisation, coffre-fort, armurier, logement et assistant personnel.

Intérieurs, changement de nom de l’organisation, coffre-fort, armurier, logement et assistant personnel. 35% de réduction sur l’Ocelot R88 .

. 40% de réduction sur le Declasse Hotring Saber .

. 40% de réduction au Declasse Drift Yosemite .

. 40% de réduction à Declasse Drift Tampa.

Prime Gaming

Les joueurs de GTA en ligne qui ont lié leurs comptes depuis Club social de Rockstar Games et Prime Gaming recevra 200 000 GTA € pour jouer à tout moment cette semaine (veuillez prévoir jusqu’à 72 heures pour recevoir des bonus sur votre compte Maze Bank). De plus, les membres de Prime Gaming recevra:

Discothèque Vespucci Canals.

70% de réduction sur le Mammoth Avenger.

75% de réduction sur l’atelier d’arme Avenger et l’atelier de véhicules.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂