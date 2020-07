GTA Online – Obtenez-le maintenant: réductions sur les armes laser, les voitures et les véhicules d’arène

Comme chaque semaine, Rockstar Games propose de nombreuses commodités auxquelles vous pouvez accéder directement en vous connectant GTA en ligne payer. Double GTA $ et RP dans la course à la destruction Guerre d’arène et dans les luttes de survie. De plus, vous ne devriez pas manquer les réductions sur les armes et véhicules laser, ainsi que d’autres goodies.

Au fait, c’est sur la roue de la fortune cette semaine Dinka Sugoi comme prix principal, aux côtés de l’argent, des RP, des vêtements ou des prix secrets. Nous souhaitons bonne chance!

Récompenses doubles et points d’arène triples

Tout d’abord: si vous participez à une arène cette semaine, vous serez avec doubler GTA $ et RP débordé, il y a aussi triple points d’arène.

Les gladiateurs de la guerre d’arène qui ont commencé la semaine dernière ont maintenant la possibilité de Véhicules de l’arène Apocalypse à la moitié prix pour acquérir ou agrandir. Ceux-ci incluent les véhicules: Bruiser Brutus, Cerberus, Deathbike, Dominator, Empaler, Imperator, Issi, Sasquatch, Scarab, Slamvan et ZR380.

Quels rabais y a-t-il cette semaine? Voici un petit aperçu des réductions actuelles:

35% de réduction sur Principe Deveste Eight

40% de réduction sur les chars d’invasion et de persuasion télécommandés

40% de réduction sur les ajustements et les extensions dans l’arène

50% de réduction sur l’atelier d’arène

Il y a aussi quelques Véhiculesqui ont été réduits jusqu’à 40%:

RC Bandito – 40% de réduction

Pegassi Toros – 40% de réduction

Schyster Deviant – 40% de réduction

Et si vous voulez augmenter votre budget d’armes, que diriez-vous d’un nouveau Arme laser?

Atomiseur Up-N – 35% de réduction

Messager désespéré de l’enfer – 35% de réduction

Widowmaker – 35% de réduction

GTA Online: avantages via Twitch Prime et PS Plus?

Quels sont les avantages des membres Twitch? Si vous avez un compte Twitch Prime et que vous l’avez connecté à votre Rockstar Games Social Club, vous recevrez quelques bonus spéciaux. Si vous vous connectez cette semaine, agitez beaucoup 200 000 GTA $. Si vous faites cela toutes les quatre semaines, il y aura un total 1 000 000 GTA. Et ne vous inquiétez pas, nous n’avons pas fait d’erreur de calcul. Rockstar Games a de nouveau fait don d’un bonus de 200 000 GTA $ pour la connexion toutes les quatre semaines!

Twitch Prime vous donne également un accès gratuit à Boîte de nuit à Vespucci. Attendons également avec impatience:

70% de réduction sur le vol Moto Pegassi Oppressor

80% de réduction sur le Voiture de sport Bravado loser

Qu’apporte un abonnement PS Plus à GTA Online? Si vous PS Plus vous êtes abonné et jouez à GTA Online, vous recevrez désormais une récompense mensuelle de 1 000 000 GTA et a commencé jusqu’à “GTA Online” sur la PS5. Si vous vous inscrivez aujourd’hui, vous recevrez toujours le bonus pour juillet 2020. Demain, il y aura le bonus pour août 2020.

