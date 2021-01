GTA Online: NPC en a assez de l’intimidation et a finalement évacué sa colère

Il existe de nombreux emplois ingrats et mal payés. Mais qu’est-ce que Garçon de parc dans GTA en ligne On peut difficilement imaginer devoir le supporter tous les jours. Il se tient devant le casino de Los Santos sans interruption et doit faire face au mauvais match. Parce que les joueurs qui visitent le temple du jeu ne sont pas particulièrement amicaux avec l’homme. La plupart du temps, l’employé est écrasé, abattu ou incendié. Le fait que le pourboire ne devrait pas être particulièrement élevé est toujours gérable.

Quand les PNJ en ont assez

À un moment donné, cependant, le moment est venu pour chacun d’exprimer sa colère, de retourner sa propre vie et de commencer une nouvelle phase. C’est exactement ce que le Park Boy victime d’intimidation a pensé dans « GTA Online » après qu’un joueur lui a dit Tenez votre majeur dans la direction opposée à celle d’un bus. À ce stade, la mesure était évidemment enfin complète et la frustration devait disparaître.

Le sombre PNJ est allé au bus sans plus tarder, a ouvert la porte et tconseiller le joueur inamical avec une ferveur totale contre la poitrinede sorte qu’il est tombé. Cependant, cela n’a pas eu l’occasion de se remettre du coup de pied digne de Chuck Norris. Le Park Boy l’a jeté hors de son propre bus devant le casino. Mais ce n’est pas tout.

Le PNJ a fermé la porte derrière lui, s’est mis au volant du véhicule, a appuyé sur l’accélérateur et s’est enfui – le but n’est probablement connu que de lui. Le joueur perplexe était apparemment un peu dépassé par la situation, c’est pourquoi il a également décidé de faire un pas assez radical.

Avez-vous déjà vécu des situations similaires dans « GTA Online »? N’hésitez pas à nous écrire vos expériences les plus drôles dans les commentaires ci-dessous ce post.

