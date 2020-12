GTA Online: Noël 2020 – La neige est enfin là!

« Mieux vaut tard que jamais », pensait le développeur Rockstar Games à propos de l’arrivée de l’hiver GTA en ligne. L’année dernière, le 20 décembre, les joueurs ont pu s’amuser avec de la neige qui avait recouvert tout le monde du jeu comme une couverture blanche. Mais maintenant, l’hiver est enfin arrivé à Los Santos et les joueurs peuvent à nouveau glisser leurs véhicules sur les rues lisses et se battre dans des combats de boules de neige glaciales.

Combien de temps la neige reste-t-elle dans GTA Online?

Il a neigé en 2019 du 20 décembre, alors qu’il a de nouveau dégelé le 25 décembre et que la neige a été déneigée dans « GTA Online ». Le 31 décembre 2019, cependant, il y a eu un autre début d’hiver, qui a duré jusqu’au 6 janvier 2020.

Programmez la météo hivernale dans «GTA Online» 2019/2020:

Chute de neige: 20-25 décembre 2019

20-25 décembre 2019 Dégel: 25 au 31 décembre 2019

25 au 31 décembre 2019 Chute de neige: 31 décembre 2019 au 6 janvier 2020

On ne peut pas prédire avec certitude quand la neige disparaîtra à nouveau cette année, mais vous pouvez à peu près vous orienter sur les dates indiquées à partir de 2019/2020. Dans tous les cas, vous devriez utiliser la saison hiver / Noël dans « GTA Online », car la splendeur blanche, surtout la nuit, crée une atmosphère très spéciale et pour de nombreux joueurs en Allemagne, c’est probablement le seul moyen de vivre un combat de boules de neige – bien que seulement virtuel.

Noël à Los Santos

Quiconque se connecte à «GTA Online» pendant la période des fêtes sera probablement à nouveau récompensé en 2020 avec de nombreux cadeaux et décorations appropriées. En conséquence, on peut être heureux décoré des arbres de Noëlsitué partout à Los Santos, y compris les bureaux et appartements du PDG.

Si vous vous connectez à «GTA Online» aujourd’hui le 22 décembre, vous recevrez les cadeaux suivants:

Masque de fête

Lanceur de feux d’artifice

20 x fusées de feu d’artifice

Collations complètes

Armure complète

25x bombes collantes

25x grenades

5x mines de proximité

10x cocktails Molotov

Livraison du véhicule

Pull festif rouge Bleeder

Pull festif vert Cluckin ‘

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂