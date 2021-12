GTA Online : Neige pour Noël 2021 – Quand va-t-il enfin neiger à Los Santos ?

Mercredi dernier, Rockstar Games a également fait une grosse mise à jour GTA en ligne publié que divers nouveaux contenus comme par exemple de nouvelles missions d’histoire avec Franklin Clinton de « GTA 5 » dans les bagages. Mais pour de nombreux joueurs, une chose semble manquer en ce moment qui change complètement le monde du jeu de « GTA Online » pendant quelques jours chaque année – la neige. Mais quel est l’état actuel de la splendeur blanche de Los Santos ? Quand va-t-il enfin neiger ?

Quand y aura-t-il à nouveau de la neige dans GTA Online 2021 ?

En 2019, les chutes de neige à Los Santos ont commencé le 20 décembre. Un an plus tard, les joueurs ont dû patienter deux jours de plus, ici il n’a pas neigé que le 22 décembre 2020. Mais quand neige-t-il cette année ? Après tout, nous sommes déjà le 20 décembre 2021, mais il n’y a actuellement aucun signe de neige.

Quand va-t-il encore neiger dans GTA Online ? Quand la neige apparaîtra et fondra à nouveau cette année ne peut être prédit avec certitude, mais vous pouvez approximativement utiliser les dates énumérées de 2019/2020 orienter.

Programme météo hivernal dans « GTA Online » 2019/2020 :

Chute de neige: 20 au 25 décembre 2019

20 au 25 décembre 2019 Dégel: 25 au 31 décembre 2019

25 au 31 décembre 2019 Chute de neige: 31 décembre 2019 au 6 janvier 2020

Dans tous les cas, vous devriez utiliser la saison hiver / Noël dans « GTA Online », car la splendeur blanche, surtout la nuit, crée une atmosphère très spéciale et pour de nombreux joueurs en Allemagne est probablement le seul moyen de vivre une bataille de boules de neige – si aussi seulement virtuellement.

© Jeux Rockstar

Ce sera bientôt à nouveau Noël dans GTA Online

Mais même s’il n’y a pas encore de date exacte pour les chutes de neige, la fin du jeu peut supposer qu’ils seront satisfaits de la neige virtuelle à temps pour les vacances, qui couvrira tout le monde du jeu comme un voile.

Quiconque se connecte à « GTA Online » pendant la période des fêtes sera probablement à nouveau récompensé en 2021 avec de nombreux cadeaux et décorations appropriées. En conséquence, il y a une forte probabilité que l’on puisse être heureux de arbres de Noël décoréssitués partout à Los Santos, y compris les bureaux et les appartements du PDG.

© Jeux Rockstar

Bien sûr, les bons vêtements conçus pour correspondre aux vacances ne devraient pas manquer. On s’attend donc à ce que bodys cool de l’année dernière, qui pourrait représenter l’art à travers différentes guirlandes lumineuses de différentes couleurs et vous fera un point culminant à Los Santos, surtout la nuit, le Lanceur de feux d’artifice (Firework Launcher) avec un total de 20 feux d’artifice et une ou deux surprises.

Nous vous tiendrons bien sûr au courant de tout nouveau contenu pour « GTA Online » sur 45secondes.fr au cours des prochains jours.