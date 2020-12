GTA Online: les joueurs auront-ils plus de contenu solo à l’avenir?

Rockstar Games a récemment ajouté un nouveau hold-up GTA en ligne publié que vous sur le Île privée de Cayo Perico du seigneur de la drogue « El Rubio » mène. En plus des plus grandes particularités sous la forme d’un nouvel emplacement et sous-marins armés Kosatka, que vous pouvez acheter dans le jeu pour 2,2 millions de dollars GTA, est également surprenant que cette fois le vol puisse être effectué complètement seul. Vous n’avez donc pas nécessairement à persuader vos amis de venir sur l’île, vous pouvez faire le tour des voleurs entièrement par vous-même.

À quoi ressemble l’avenir de la franchise GTA?

Bien que le Heist se déroule toujours dans « GTA Online » tout comme les missions préparatoires et que vous ayez besoin d’une connexion Internet, néanmoins le vol se joue comme une longue mission solo (si vous jouez seul). Et apparemment, Rockstar aimerait rendre «GTA Online» encore plus convivial pour les joueurs uniques à l’avenir ou offrir le contenu correspondant.

Dans une interview avec GQ, Scott Butchard de Rockstar Games a répondu à la question de savoir s’il y aura encore plus de contenu solo dans l’univers GTA à l’avenir, comme suit:

«Je pense que vous pouvez déjà le voir dans GTA Online et je pense que nous ajouterons encore plus d’éléments solo à l’avenir.«

On peut donc prévoir que «GTA 5» et «GTA Online» fusionneront de plus en plus à l’avenir Cela signifie que le contenu semble convenir à la fois au mode solo et au multijoueur. Exactement cela pourrait aussi être la façon dont la rock star fonctionne GTA 6 veulent poursuivre. Bien qu’il n’y ait pas de déclaration officielle du côté officiel sur un successeur, la rumeur dit depuis longtemps que « Grand Theft Auto 6 » est en développement.

Puisque «GTA Online» continue de générer de bons profits, Rockstar n’a pas à se précipiter avec le travail. Vous voudrez peut-être également tester de nombreuses idées qui se concrétiseront dans un successeur à l’avenir à une plus petite échelle dans « GTA Online ».

Dans tous les cas, on peut très bien imaginer que « GTA 6 » sera nettement plus petit qu’un « GTA 5 Online » ou « Red Dead Redemption 2 » au moment de sa sortie, mais sera ensuite progressivement étendu grâce à des mises à jour. Comme vous pouvez le voir avec la mise à jour actuelle de Cayo Perico, vous pouvez même le voir Poussez facilement de nouveaux emplacementssans que le monde réel du jeu ne soit influencé négativement de quelque manière que ce soit ou souffre.

Comment voyez-vous une telle évolution? Pensez-vous que c’est bien si Rockstar intègre de plus en plus de contenu solo dans un «GTA Online» à l’avenir ou préférez-vous un titre solo pur comme «GTA 5»? N’hésitez pas à nous écrire votre avis dans les commentaires ci-dessous ce post.

