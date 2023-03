GTA Online : Le DLC The Last Dose est jouable dès aujourd’hui, c’est dedans

GTA en ligne obtient un nouveau DLC aujourd’hui : La deuxième partie de « Los Santos Drug Wars » s’appelle « The Last Dose » et continue directement l’histoire de la première partie. Cela se poursuit de manière transparente avec de nouvelles missions d’histoire, mais bien sûr, il y a aussi de nouveaux contenus tels que des voitures supplémentaires.

GTA Online DLC The Last Dose présente de nouvelles missions d’histoire et plus encore

C’est de cela qu’il s’agit : Il n’y a pas si longtemps, la première partie du Mises à jour de Los Santos Drug Wars publié. Cela a déjà introduit de nouvelles missions d’histoire et une toute nouvelle entreprise. Vous construisez votre propre empire de la drogue et avez même un laboratoire mobile.

Ici vous le voyez Bande-annonce de La dernière dose :

Maintenant ça continue : A partir d’aujourd’hui, le 16 mars la deuxième partie de cette mise à jour est maintenant disponible. Il répond au nom The Last Dose et étend GTA Online encore une fois principalement quelques missions d’histoire supplémentaires.

Ils sont, bien sûr, à nouveau liés au trafic de drogue. tu comprends faire face à nouveau à la concurrencequi se défend après que vous lui ayez donné du fil à retordre dans la première partie.

Ces cinq missions sont désormais nouvelles :

Intervention: En fait juste le rendez-vous annuel de la bêtise, mais quelque chose doit toujours mal tourner.

En fait juste le rendez-vous annuel de la bêtise, mais quelque chose doit toujours mal tourner. Suspects inhabituels : Votre réponse à l’attaque est principalement de l’intimidation, mais l’information est également impliquée.

Votre réponse à l’attaque est principalement de l’intimidation, mais l’information est également impliquée. FriedMind : Le siège de FriedMind Pharmaceuticals est perquisitionné et les membres de gangs portés disparus sont secourus.

Le siège de FriedMind Pharmaceuticals est perquisitionné et les membres de gangs portés disparus sont secourus. Enseignement obligatoire : Dans la cure de désintoxication, vous devez protéger Dax et Luchadora – et en même temps mettre la résistance hors de combat.

Dans la cure de désintoxication, vous devez protéger Dax et Luchadora – et en même temps mettre la résistance hors de combat. BDKD: Il est maintenant temps de sécuriser les derniers ravitaillements de la compétition. Regardez le dos de Dax !

docteur Friedlander de l’histoire de GTA 5 revient :

Vous avez bien compris. Celui connu du mode histoire de « GTA 5 ». docteur Friedlander est toujours en vie. Au moins, il fait un grand retour dans le DLC GTA Online The Last Dose.

Bien sûr, il ne prépare rien de bon. Bien au contraire : il se lance désormais lui-même dans le business de la drogue (après tout, il s’y connaît) et se à la tête de FriedMind Pharmaceuticals.

Il y a aussi deux nouvelles voitures dans la mise à jour The Last Dose :

Il devrait y avoir quelque chose pour chaque fan. Vous obtenez même la vertu Ocelot gratuit si vous réussissez les cinq missions d’histoire.

Vertu Ocelot : La super voiture de sport électrique est non seulement écologique, mais aussi extrêmement rapide.

La super voiture de sport électrique est non seulement écologique, mais aussi extrêmement rapide. Willard Eudora : Cette muscle car classique n’est disponible que jusqu’au 29 mars !

Bien sûr, la mise à jour « The Last Dose » propose également de nombreuses fonctionnalités telles que Nouveaux habits. Vous recevrez également tout au long de la semaine GTA€ et RP doublésquand vous faites des travaux Fooligan.

Aimez-vous The Last Dose? Espérez-vous plus de mises à jour de GTA Online ou pensez-vous que ce sera bientôt le cas ?