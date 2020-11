GTA Online: la plus grande mise à jour présentée, Rockstar apporte un sous-marin armé

Rockstar Games a enfin laissé le chat sortir du sac hier, vendredi 21 novembre 2020 et la plus grosse mise à jour à ce jour pour GTA en ligne officiellement révélé dans une bande-annonce. Ainsi, les nombreuses rumeurs et spéculations de la dernière fois se réalisent et les joueurs peuvent s’attendre au nouveau vol. Le Cayo Perico Heist hâte d’être sur une île privée exotique appelée El Rubio est mise en oeuvre.

Un sous-marin armé comme nouveau quartier général

Mais ce qui pourrait être encore plus intéressant pour beaucoup, c’est que sous-marin armé, qui peut être vu brièvement dans la nouvelle bande-annonce. Ça fait référence à le nouveau siègedans lequel le braquage est planifié par vous. Donc le sous-marin occupe le même espace que ça Salles de jeux en faisant Diamond Casino Heist celui dans lequel vous pouvez planifier la procédure avec vos amis ou d’autres joueurs.

Au fait, vous pouvez même utiliser le nouveau braquage cette fois approche complètement seul et ne dépendent donc même pas des autres acteurs.

© Jeux Rockstar

Quel sera le prix du sous-marin dans GTA Online?

Rockstar n’a pas encore annoncé combien de dollars GTA vous devrez dépenser pour le nouveau siège social. Cependant, il est probable que, similaire à la version de base des salles de jeux, elle soit abordable pour la plupart des joueurs, tandis que diverses étapes d’expansion peuvent atteindre des millions.

Puis-je contrôler le sous-marin moi-même dans GTA Online?

Semblable au yacht dans « GTA Online », vous ne pourrez probablement pas diriger le sous-marin vous-même. On suppose que le véhicule n’est disponible que dans la nouvelle région et ne peut être commandé qu’à des endroits fixes sur la côte de la nouvelle île.

Que pensez-vous du nouveau hold-up, allez-vous recommencer « GTA Online »?

