GTA Online: Great December Update vous envoie sur l’île d’El Rubio!

Les fans savent depuis quelques mois que Rockstar sera en décembre la plus grosse mise à jour à ce jour dans l’histoire de GTA 5 publiera. Mais jusqu’à présent, il n’y a pas eu de vrais détails du côté officiel. Il est clair qu’il y aura un nouveau braquage et un nouvel emplacement. Que ce nouvel emplacement soit quelque part à Los Santos ou si Rockstar nous achètera une toute nouvelle carte pour le titre en ligne ne peut être que deviné – jusqu’à maintenant.

Parce qu’un nouveau teaser publié par Rockstar Games sur Twitter fournit désormais des informations très intéressantes. Le court clip a déjà plus de 1,4 million de vues et plus de 60 000 likes. Rockstar Games a déjà suscité l’intérêt des joueurs. Mais que voit-on dans le teaser?

Le teaser en ligne de GTA 5 nous dit que

Le clip ne dure que 10 secondes, mais de nombreuses informations peuvent être lues.

Au début, un fichier appelé « El Rubio » est initialisé. Ensuite, on nous montre différents endroits du point de vue d’une caméra de surveillance. Par exemple, on voit une immense villa très imbriquée qui est évidemment très bien gardée. Pour rendre cela clair, une tour de guet est atténuée avec un projecteur que les gardes peuvent utiliser pour garder un œil sur toute la zone, même la nuit. Il y a quelques grands champs et serres près de la villa.

Sur le côté droit de la superposition de la caméra, quelque chose semble se charger tout le temps. Une côte est affichée vers la fin du teaser. Le chargement de l’annonce sur la droite est maintenant terminé et nous pouvons voir le contour incomparable de Los Santos et de Blaine Country GTA 5 ou « GTA Online ». Au premier plan, un homme qui a manifestement été échoué sur la plage. A côté de lui se trouve un sac. Le texte suivant apparaît:

« John Doe Dernier contact visuel: Aéroport international de Los Santos Affiliations connues: El Rubio «

La nouvelle région semble écouter le nom El Rubiopendant que nous sommes après un certain John Doe qui a été vu pour la dernière fois à l’aéroport de Los Santos. Ensuite, le fichier est refermé et le teaser se termine.

L’île d’El Rubio

Quiconque a vraiment regardé la bande-annonce image par image aura remarqué que le contour du nouvel emplacement est affiché dans la seconde seconde. Ce n’est pas Los Santos d’une part et d’autre part c’est définitivement une île. On peut donc être sûr que Rockstar sortira un nouveau braquage pour « GTA Online » en décembre, qui se déroule sur une île appelée El Rubio et est encadré par une histoire plus large.

