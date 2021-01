GTA Online: gagnez le nouveau Grand Tourer Enus Paragon R maintenant sur la roue de la fortune

Une fois par jour, vous pouvez GTA en ligne Faites tourner la roue de la fortune gratuitement dans le casino Los Santos. Vous avez la possibilité de gagner gros. En plus des dollars GTA, des jetons, des vêtements et plus encore, si vous êtes particulièrement chanceux, vous pouvez même gagner une voiture (ou une moto).

« C’est ça. Faites vos bagages, les gens. Grâce à Enus, la recherche de la limousine de tourisme parfaite est enfin terminée. Il a fallu des générations de chercheurs formés dans des universités d’élite privées pour tirer le meilleur parti de leurs aspirations infiniment paresseuses. Mais crédit là où le crédit est dû. Les Britanniques ont trouvé la recette. Ce genre d’affirmation de soi ne peut pas être gagné, il ne peut qu’acheter. «

Le nouveau prix sur la roue de la fortune

Le véhicule que vous pouvez gagner dans le casino change chaque semaine. Cette semaine est le Grand Tourer Enus Paragon R sur le podium (véhicule de prix), qui fait partie de la Mises à jour de Cayo Perico a été intégré au jeu. Vous pouvez utiliser le véhicule régulièrement Sport automobile légendaire au prix de 905 000 € acquérir.

le Pneu Grand Tourer Progen dans GTA Online

le Paragon R basé sur la Bentley Continental GT 2018, en termes de morphologie. Le pare-chocs avant semble daté BMW M4 ou M3 être dérivé, alors que les phares sont très probablement dérivés de Porsche modernes comme ça Porsche 911 GT3 viens. Les feux arrière et la garniture chromée arrière pourraient être sur le Lagonda Taraf basé.

Disponible depuis: Sport automobile légendaire

Sport automobile légendaire Prix: 905 000 €

Et vous? Quel véhicule dans « GTA Online » aimez-vous le plus? N’hésitez pas à nous écrire votre avis dans les commentaires ci-dessous ce post.