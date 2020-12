GTA Online: gagnez la supercar Progen Tyrus maintenant sur la roue de la fortune

Une fois par jour, vous pouvez GTA en ligne Faites tourner la roue de la fortune gratuitement dans le casino Los Santos. Vous avez la possibilité de gagner gros. En plus des dollars GTA, des jetons, des vêtements et plus encore, si vous êtes particulièrement chanceux, vous pouvez même gagner une voiture (ou une moto).

«Le pneu était à l’origine conçu comme un renfort en état de marche pour la maigre confiance en soi des conducteurs avec de l’argent mais peu entre les jambes. Mais il a trouvé sa vraie destinée ailleurs. Il n’a pas seulement battu ses rivaux sur piste, il les a littéralement labourés sur tous les parcours longue distance du monde du sport automobile. Ce qui est un réel avantage pour vous, car vous pouvez prétendre qu’il ne s’agit pas de votre maigre bijou.

Le nouveau prix sur la roue de la fortune

Le véhicule que vous pouvez gagner dans le casino change chaque semaine. Cette semaine est le Supercar Progen Tire sur le podium (véhicule de prix), qui fait partie de la Mises à jour des cascades rusées a été intégré au jeu. Vous pouvez utiliser le véhicule régulièrement Sport automobile légendaire au prix de 2 550 000 USD acquérir.

le Supercar Progen Tire dans GTA Online

La voiture a une influence distincte de la McLaren F1 GTR longtail, la Saleen S7R et le Mosler MT900Rce qui peut être clairement vu dans la forme générale ainsi que les panneaux avant et arrière. Le carénage avant a peu d’influence de la Quaife R4 GT1, tandis que les évents latéraux / avant, les phares et le porte-à-faux avant sont inspirés de la McLaren susmentionnée.

Disponible depuis: Sport automobile légendaire

Sport automobile légendaire Prix: 2 550 000 USD

Et vous? Quel véhicule dans « GTA Online » aimez-vous le plus? N’hésitez pas à nous écrire votre avis dans les commentaires ci-dessous ce post.

