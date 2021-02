GTA Online et Red Dead Online remercient les joueurs pour leur engagement record avec des cadeaux gratuits

Comme nous le savons tous à présent, la pandémie de coronavirus a été gentille avec l’industrie du jeu, et Rockstar en particulier a connu un engagement record dans GTA Online et Red Dead Online alors que le monde se retrouvait verrouillé. En conséquence, il souhaite remercier les joueurs de l’avoir aidé à atteindre un nombre record de joueurs, et il a donc des cadeaux gratuits dans le pipeline.

Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre, selon le communiqué de presse de l’éditeur:

Un lot spécial de cadeaux pour tous les joueurs de Red Dead Online qui se connectent avant le 15 février: récompenses pour un cheval gratuit (sous le rang 40), un emplacement stable gratuit, 5000 XP Club, 2 cartes de capacité gratuites, un manteau gratuit, un chapeau gratuit (Rang 15 et moins), une chemise gratuite (rang 15 et moins), et un bon de voyage rapide gratuit, plus des munitions haute vitesse pour tous les types d’armes à feu, Horse Reviver et un assortiment de toniques et autres consommables sélectionnés.

Une casquette Rockstar et un tee-shirt Rockstar Rolling gratuits pour ceux qui se lancent dans GTA Online jusqu’au 12 février (à recevoir la semaine prochaine).

Les goodies de Red Dead Online sont clairement les supérieurs des deux, mais nous ne dirons pas non plus non au goutte-à-goutte de GTA Online. Rockstar tease qu’il y aura plus « d’événements de célébration » à annoncer plus tard dans l’année, alors surveillez cet espace que nous supposons.