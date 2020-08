GTA Online est mis à jour avec des réductions sur les nouveaux véhicules et le triple GTA € sur ces activités

Habituellement, Rock star habitué ses joueurs à proposer une petite mise à jour de GTA Online tous les jeudis. La semaine dernière, il n’y avait plus la mise à jour spéciale d’été de Los Santos était juste en cours. Aujourd’hui, ce temps d’attente est terminé et il y aura, comme d’habitude, la chance de gagner le triple et le double de GTA € et RP sur diverses activités, de nombreuses réductions sur les véhicules beaucoup plus.

Rock star rendra cette mise à jour publique GTA en ligne cet après-midi dans son site officiel, mais le plus faible Twitter TezFunz2 a déjà partagé les notes sur ce petit patch. Vous pouvez voir les nouvelles ci-dessous:

Mise à jour hebdomadaire de GTA Online: du 20 au 27 août

Récompenses triples et doubles

Mode adversaire de la trappe: Si vous voulez vous tenir sur une plate-forme flottante sur le Pacifique et affronter divers ennemis, profitez et profitez de votre talent avec des armes, depuis cette semaine Vous pouvez gagner triple GTA € et RP dans cette activité.

Courses de transformation: Depuis leur arrivée, ces courses sont devenues l'une des plus populaires. Avez-vous l'air habile avec les motos, les bateaux, les voitures et les avions? Puis essayez Gagnez le double de GTA € et RP dans les courses de transformation, où vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer avec un véhicule.

Missions de superyacht: cette série de nouvelles activités coopératives vous accordera également Double GTA € et RP.

Nouveau véhicule comme jackpot à la Roulette of Fortune

De nombreux joueurs traînent au casino de GTA en ligne, appelé The Diamond Casino & Resort. Dans la roulette de la fortune, dont on se souvient offre un tour gratuit quotidien, vous avez une chance dans cinquante de attrapez la voiture d’exposition. Cette semaine, c’est au tour de la Pfister 811, comme ça coûte normal 1 130 000 GTA €.

Réductions

Réductions de cinquante%:

Torero

Échangiste

Savestra

190z

Stirling GT

Rapid GT Classique

Mamba

Infernus classique

Type Z

Viseris

Réductions de 30%:

Navires DockTease

Yacht et surclassements

Buse

Akula

Rapide

Deveste huit

Swift Deluxe

Volatus

Supervolito

Ruiner 2000

APC

Annexe Heist

