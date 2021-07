GTA Online Cycling Out Jobs pour faire place à d’autres mises à jour

GTA Online commencera à recycler le contenu plus ancien alors que Rockstar cherche à « faire de la place pour d’autres mises à jour ». Le label a ajouté l’avertissement à un article de Rockstar Newswire, car il a annoncé l’ajout de sept nouvelles cartes Survival, qui sont disponibles pour jouer dès maintenant. Essayez l’un d’entre eux au cours de la semaine prochaine et vous gagnerez 100 000 € pour vos problèmes.

Au moment de la rédaction, les fans ont découvert que le mode adversaire Bombushka Run n’est plus disponible dans le jeu, bien que le langage du développeur semble impliquer qu’il pourrait revenir à une date ultérieure. « Ces tâches seront lancées et supprimées au fil du temps au fur et à mesure que nous continuerons à ajouter au jeu à l’avenir », indique-t-il à propos du contenu supprimé.

Une prochaine mise à jour estivale apportera avec elle le Los Santos Car Meet, bien que ce ne soit pas tout à fait clair ce que cela impliquera. N’oubliez pas qu’une version PS5 native de GTA Online devrait sortir plus tard cette année et que Rockstar a l’intention d’ajouter du contenu exclusif à la version de nouvelle génération. Cela devrait donc être une fin d’année passionnante pour l’un des jeux multijoueurs les plus populaires sur PlayStation.