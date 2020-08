GTA Online: Cette astuce facilitera une mission de survie et vous gagnerez près de 100000 GTA $

Ce dont nous allons parler maintenant est très susceptible de vous intéresser d’ici jusqu’au 10 août prochain. La raison n’est autre que nouvelle mise à jour hebdomadaire pour GTA Online, Il a été annoncé et a commencé hier, se terminant le jour susmentionné. Comme vous le savez, ces mises à jour n’apportent généralement pas de nouveau contenu, mais elles le font nouvelles récompenses, réductions sur de nombreux véhicules et, ce qui peut intéresser le plus vos joueurs, Bonus GTA $ et RP. Dans le cas de cette semaine, Les missions de survie accordent le double d’argent et d’expérience.

Les missions de survie de GTA en ligne Ils peuvent devenir assez compliqués, surtout si l’on veut durer jusqu’au round 10, round où les vagues d’ennemis sont plus nombreuses et meurtrières. Eh bien, certains joueurs ont partagé une astuce pour faciliter la survie à Stab City, une petite ville située dans le comté de Blaine. L’astuce était connue avant, mais elle devient de plus en plus populaire pour les joueurs qui veulent gagner plus d’argent cette semaine.

Comment battre Stab City Survival sans déconner dans GTA Online

Rendez-vous au centre (environ) de Stab City, une fois que vous avez déjà commencé la mission Survival.

Tu verras une grande poubelle. Entrer dans.

Entrer dans. Voila! Vous êtes pratiquement invulnérable aux attaques ennemies, car ceux-ci tireront dans le conteneur.

car ceux-ci tireront dans le conteneur. Chaque fois que vous pouvez tirer, sortez la tête et foncez. S’ils vous donnent, il vous suffit de vous couvrir pour récupérer un peu de santé.

Comme on le voit dans la vidéo de Reddit partagé par Non définiParadox, il arrive à avoir près de 100 000 GTA $ et plus de 6 000 RP.

il arrive à avoir et plus de Il le fait avec un partenaire (cela peut prendre jusqu’à quatre), mais s’assure que Cela peut même être fait en solo.

Que pensez-vous de cette astuce? Si le million de dollars qu’il offre GTA en ligne tous les mois jusqu’à sa sortie GTA V sur PlayStation 5, ils vous connaissent peu, profitez-en pour faire de nombreuses missions de survie à partir d’ici jusqu’au 10 août et vous gagnerez beaucoup d’argent.

