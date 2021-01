GTA Online: C’est le meilleur butin de Cayo Perico Heist – Prix des peintures, de la tequila et des diamants (Guide)

le Cayo Perico-Heist dans GTA en ligne est de loin le braquage le plus rentable que vous ayez actuellement en multijoueur depuis GTA 5 peut effectuer. Si vous voulez gagner rapidement beaucoup d’argent, vous devez absolument contester le braquage plusieurs fois, après tout, il existe de nombreuses approches différentes, des objectifs changeants (avec des valeurs différentes) et aussi d’autres butins que vous pouvez également emporter avec vous dans votre vol.

Diamants, peintures et argent: vous pouvez obtenir ces butins au Cayo Perico-Heist

Dans ce qui suit, nous avons inclus un aperçu du butin principal et secondaire que le Cayo Perico-Heist peut être volé.

Remarque: Si vous osez essayer le Heist pour la première fois, votre objectif principal doit être le Documents Madrazo prendre sur vous. Les objectifs principaux ne changent qu’avec tous les autres tours. Si vous êtes particulièrement chanceux, vous trouverez même un diamant rose dans la villa du baron de la drogue «El Rubio», qui vous donnera jusqu’à 1 430 000 dollars GTA apporte.

Le diamant rose vous amène dans GTA Online au niveau de difficulté normal de 1 300 000 € © 45secondes.fr

N’oubliez pas que les objectifs principaux ne remplissent pas votre espace de poche limité. Seul le butin secondaire, que vous pouvez éventuellement emporter avec vous à chaque tour, remplit vos poches. Notez que la proie est un valeur élevée différente possède et remplit votre poche à des vitesses différentes.

Par exemple, si vous mettez un seul tableau dans votre poche, le sac est déjà fermé Cinquante pourcent rempli. Avec la cocaïne, une pile signifie également que votre sac est plein à 50%, mais vous obtenez un butin avec cela 220 095 € beaucoup plus que les œuvres d’art, chacune 189 500 € valent la peine.

Cibles primaires

objectifs Wert / Valeur (normal) Valeur (lourd) Tequila 900 000 € 990 000 € Collier de rubis (collier de rubis) 1 000 000 USD 1 100,00 € Obligations au porteur 1 100 000 USD 1 210 000 € Diamant rose 1 300 000 USD 1 430 000 USD

Plus rentable lorsque la proie secondaire est or, parce que vous gagnez plus de 500 000 dollars GTA ici avec un sac rempli à 100%. Cependant, vous ne pouvez pas voler d’or quand tu voyage seul. Vous ne pouvez accéder au métal précieux que si vous avez terminé deux cartes clés et l’utilise simultanément avec un autre joueur.

Butins secondaires

Butin / butin (par pile) Valeur Poids Argent liquide) 85 000 € – 90 000 € 25% Herbe / marijuana (mauvaise herbe) 147 870 € 33% Cocaïne (cocaïne) 220 095 € 50% Images / Peintures (Peinture / Art) 189 500 € 50% or 332 184 € ~ 66%

En plus du butin, pour lequel vous serez récompensé par des dollars GTA à la fin d’un braquage réussi, vous pouvez également obtenir le pistolet Perico doré. Nous vous expliquons comment vous pouvez les déverrouiller et les mettre en votre possession dans ce post.

Nous avons répertorié ci-dessous d’autres guides et aide pour Cayo Perico-Heist:

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂