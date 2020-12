GTA Online: C’est combien d’argent le nouveau braquage de Cayo Perico Heist jette

Il existe de nombreuses façons d’entrer GTA en ligne Gagner de l’argent. Mais si vous voulez gagner beaucoup de dollars GTA, les différents vols sont idéaux. Après tout, après avoir réussi le cours, plusieurs millions de dollars peuvent être gagnés.

Jusqu’ici c’était Braquage de casino le braquage le plus rentable de « GTA Online ». Après tout, vous pouvez monter ici 3,6 millions de dollars GTA dégagez le passage. Le nouveau Cayo Perico-Heist mais semble maintenant avoir obtenu la première place parmi les vols les plus lucratifs.

Gros butin dans le nouveau Heist dans GTA Online

Les collègues de GTA Series Video ont déjà réussi le nouveau braquage. Les statistiques suivantes nous indiquent le potentiel de gain exact et les conditions-cadres du vol.

Combien apporte le Cayo Perico-Heist? L’objectif principal du braquage actuel est sur l’île privée du baron de la drogue El Rubio au soi-disant Fichiers Madrazo pour t’avoir déjà seul 1,1 million de dollars promettre. Partez de là, cependant 22 000 € à votre capitaine de sous-marin Pavel – mais cela devrait être supportable.

Voici la carte de la nouvelle île Cayo Perico dans GTA Online. © Jeux Rockstar

Cependant, si cela ne vous suffit pas, vous devez utiliser les différents objectifs secondaires poursuivre. Dans l’ensemble, vous pouvez en obtenir beaucoup avec le Heist 4576000 dollars GTA dégagez le passage. Mais gardez à l’esprit que le vol est assez complexe et que vous devez prévoir un peu de temps.

Fichiers Madrazo: 1 100 000 € (moins 22 000 pour Pavel)

1 100 000 € (moins 22 000 pour Pavel) Cibles secondaires: 3 476 000 USD

De combien de temps ai-je besoin pour le Cayo Perico-Heist? Si vous souhaitez uniquement vous concentrer sur les fichiers Madrazo, vous pouvez 30 minutes comptez votre argent gagné. Cependant, si tout ne se passe pas bien ou si vous recherchez également les objectifs secondaires, vous pouvez alors estimer beaucoup plus de temps.

Mais bien sûr, le profit est beaucoup plus élevé par la suite. Si vous faites équipe avec d’autres joueurs, le braquage peut être un peu plus facile. Mais gardez à l’esprit que vous devrez également partager votre butin. Vous obtiendrez le plus grand profit si vous choisissez une course en solo.

