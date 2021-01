GTA Online Cayo Perico-Heist: la statue de panthère de 1,9 million de dollars existe-t-elle vraiment?

Avez-vous dans GTA en ligne L’argent s’inquiète, puis dans la plupart des cas un vol risqué sur le casino de Los Santos ou le baron de la drogue « El Rubio », qui a tant de richesses sur Cayo Perico, qui peut finir en votre possession si vous planifiez bien.

Si vous avez réussi ce braquage, les objectifs principaux changent et dans le meilleur des cas vous avez la chance voler le diamant rose, le plein 1 300 000 dollars GTA (normal) ou 1 430 000 dollars GTA (difficile) vaut la peine et est donc la destination la plus chère que vous puissiez emporter du Cayo Perico-Heist. Avec la proie secondaire qui est sortie Argent, marijuana, cocaïne, or et peintures vous pouvez gagner quelques millions.

Quel est le butin le plus cher du Cayo Perico Heist?

Cependant, il y a des rumeurs d’une autre cible principale, qui est une statue faite à partir d’un Panthère cloutée de pierres précieuses consiste à s’asseoir sur une boule bleue. La chose précieuse est (probablement) 1 700 000 dollars GTA (normal) respectivement 1 900 000 dollars GTA (difficile) en vaut la peine et est situé derrière une vitrine dans la voûte sous la villa d’El Rubio. En fait, il y a quelques YouTubers qui ont réussi à voler la panthère, mais apparemment d’une manière pas tout à fait légale.

Puis-je voler la statue de la panthère dans GTA Online?

Parce qu’actuellement est le Statue de panthère très probablement pas encore dans le jeu, c’est pourquoi nous ne savons pas avec certitude à quel point les prix du Panther seront vraiment élevés. De toute évidence, certains joueurs ont pu débloquer le butin du Heist en modding. Il semble que le Panther sera effectivement disponible dans « GTA Online » pendant une courte période de temps, tout comme les diamants dans le casse de casino. Bien sûr, il est également possible que la panthère ait déjà été déverrouillée, mais le butin est extrêmement rare. Mais nous avons tendance à croire à la première option.

Remarque: À ce stade, nous signalons expressément que Rockstar Games interdit strictement l’activation de mods de toute nature dans « GTA Online ». Votre compte peut être définitivement bloqué en utilisant des astuces, des hacks ou des mods.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂