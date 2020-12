GTA Online: Big Music Update apporte un nouveau club souterrain, le casier à musique et plus de stations de radio

Vous pouvez être dans GTA en ligne déjà le cadre dans Diamond Casino & Resort vous êtes remarqué et vous vous êtes demandé quelle était la raison de la rénovation? Le développeur Rockstar Games a récemment annoncé ce qui est exactement en construction au casino Los Santos.

GTA Online obtient un nouveau club The Music Locker

Bientôt, sous le Diamond Casino & Resort un nouveau club underground appelé Le casier à musique Ouvert au public. Ceci a pour but d’élargir la gamme de stations de radio et de chansons dans « GTA Online ».

Le club de danse sera ouvert par le DJ américain et américain et producteur de musique. Moody homme, une semaine plus tard, le collectif berlinois prend le relais Pas de musiqueavant le DJ Palms Trax c’est ton tour.

Qui peut entrer dans le club? Le Music Locker sera ouvert à tous les joueurs, mais seuls les propriétaires d’un penthouse dans le casino ont un accès exclusif au service de table dans la zone VIP.

Dans l’ensemble, les joueurs peuvent s’attendre à de nouvelles stations de radio, de nouveaux DJ et de la musique supplémentaire pour les stations existantes dans la plus grande mise à jour de «GTA Online» depuis le lancement.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂