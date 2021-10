GTA III remasterisé, Vice City et San Andreas à venir fin 2021 sous le nom de Trilogie : voici tout ce que vous devez savoir

12 octobre 2021 09:42:44 IST

Le fabricant du Grand Theft Auto (GTA) a confirmé la sortie de la trilogie remasterisée GTA, officiellement nommée Grand Theft Auto : La trilogie – L’édition définitive.

Rockstar Games, qui a lancé GTA III Il y a 20 ans en octobre, est allé sur Twitter pour confirmer le lancement de la Grand Theft Auto : La trilogie – L’édition définitive, affirmant qu’il « arrivera sur les plates-formes de génération actuelle plus tard cette année ».

Remerciant les fans pour leur soutien continu au jeu au cours des deux dernières décennies, Rockstar Games a déclaré que c’était l’amour et le soutien des joueurs qui ont aidé à pousser le RGT série en avant toutes ces années.

