GTA 6 : Une méga fuite alléguée sur la sortie, l’histoire, le gameplay & Co tient les fans en haleine

GTA 6 venez, c’est sûr. Sinon tout reste flou. Il n’y a pas de date de sortie et aucune information sur le jeu. Ce qui favorise bien sûr les prétendues fuites comme celle-ci. Cela pourrait révéler divers détails sur le gameplay, l’histoire et la sortie – mais cela pourrait tout aussi bien être fictif et faux.

GTA 6 : Mega Leak pourrait révéler beaucoup de choses, mais ça pourrait aussi s’inventer

Nouvelle grosse fuite GTA 6 : Pendant des années s’entrelacer le prochain GTA beaucoup de rumeurs et de spéculations. Cette fois, il s’agit d’un fuite présumée qui étonnamment de nombreux détails sur le jeu Devrait contenir. Mais c’est précisément le but beaucoup de fans si méfiants Puissance. On ne sait pas si tout cela est vrai.

Qu’est-ce qu’il y a dedans ? Beaucoup. À savoir, des informations sur d’éventuelles Les caractéristiques du gameplay, le cadre, l’histoire, les personnages jouables, le niveau de difficulté et beaucoup plus. Soi-disant, nous retournons à cité du vice et peut encore trois personnages différents Impôts. Dans certains cas, cela correspond très bien aux fuites précédentes, ce qui n’est pas surprenant.

3 caractères : Ricardo, Rose et Casey. Rose est censée être un policier et a donc des options de jeu spéciales, comme appeler des renforts ou éloigner les policiers des autres personnages.

Ricardo, Rose et Casey. Rose est censée être un policier et a donc des options de jeu spéciales, comme appeler des renforts ou éloigner les policiers des autres personnages. Le réglage: L’histoire de « GTA 6 » devrait se jouer aussi bien dans Vice City que dans Carcer City, le Liberty State et Cottonmouth. Le prologue se déroulerait en Amérique du Sud.

L’histoire de « GTA 6 » devrait se jouer aussi bien dans Vice City que dans Carcer City, le Liberty State et Cottonmouth. Le prologue se déroulerait en Amérique du Sud. Libération : Selon la prétendue fuite, la sortie est prévue pour le quatrième trimestre 2024.

: Selon la prétendue fuite, la sortie est prévue pour le quatrième trimestre 2024. L’annonce serait prévu pour le troisième trimestre 2022.

serait prévu pour le troisième trimestre 2022. Un nouveau GTA Online devrait également être disponible pour « GTA 6 », qui commence alors après l’histoire solo.

devrait également être disponible pour « GTA 6 », qui commence alors après l’histoire solo. Le système de mêlée Selon la fuite, ce sera le plus raffiné d’un jeu Rockstar jusqu’à présent.

Selon la fuite, ce sera le plus raffiné d’un jeu Rockstar jusqu’à présent. activités annexes comme le golf, le surf, le basket, le bowling, les salles de jeux vidéo, les échecs ou le tennis sont à prévoir.

comme le golf, le surf, le basket, le bowling, les salles de jeux vidéo, les échecs ou le tennis sont à prévoir. La mécanique du parkour aussi devrait être inclus dans « GTA 6 ».

Dégustez avec prudence : Vous devriez certainement vérifier cette fuite pas au pied de la lettre prendre. Est-ce une vraie information ?, ne peut tout simplement pas être déterminé de manière concluante. Le bailleur prétend avoir été correct avec d’autres informations dans le passé et répond à de nombreuses questions sur cette fuite sur Reddit.

Néanmoins, l’énorme document peut simplement être fictif. Ce semble aussi un peu irréalistequ’un tel document est créé avec tant d’informations soi-disant importantes. Ce crie littéralement pour un faux document fabriquémais pourrait bien sûr également être conçu comme une vue d’ensemble pour les développeurs ou similaires.

Qu’est-ce que tu penses? Pensez-vous que la méga fuite est réelle? Dites le nous dans les commentaires.