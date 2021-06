GTA 6 sorti en 2025 avec une carte évolutive de type Fortnite, selon des fuites

Grand Theft Auto 6. Près de huit ans après la cinquième entrée principale de la franchise, nous sommes encore en attente de la suite. Vous pouvez remercier GTA Online pour cela en partie, le développeur Rockstar continuant de mettre à jour et de soutenir le géant en ligne à travers ce qui sera bientôt trois générations de consoles. C’est un exploit très impressionnant, mais les fans qui aiment la version satirique de l’Amérique sous une forme solo attendent depuis près d’une décennie. Et selon les affirmations d’un leaker, qui ont été reprises par GameSpot, GTA 6 est encore dans de nombreuses années. Il ne sortira apparemment pas sur PS5 avant 2025.

La réclamation a été faite par YouTuber Tom Henderson, qui est connu pour avoir divulgué des détails concernant les séries Call of Duty et Battlefield. Dans sa vidéo sur le sujet, il parle d’informations qui lui ont été transmises via des sources indépendantes qui, bien sûr, ne seront pas nommées pour protéger leur identité. En plus de dire que GTA 6 sortira en 2025, Henderson affirme que le jeu se déroulera dans une version moderne de Vice City. Cela est dû en partie à la prochaine itération de GTA Online, pour laquelle Rockstar voudrait que le contenu soit créé sans aucune restriction basée sur l’ère.

Quant à la carte, Fortnite est référencé par rapport à une carte évolutive qui pourrait changer entre les saisons. La version actuelle de GTA Online a ajouté de nouveaux emplacements et zones dans le passé, mais cela ressemble à une poussée encore plus importante dans ce type de rafraîchissement de contenu. Plusieurs personnages jouables sont également une possibilité pour GTA 6.

Alors, faut-il se fier à ces affirmations ? Si le jeu est vraiment dans quatre ans, nous n’accorderions pas trop d’importance à la plupart des fonctionnalités signalées. Le développement peut changer à la volée, avec des mécanismes abandonnés pour pousser un jeu plus rapidement. Il est assez facile de dire que la carte en ligne de GTA 6 changera au cours de son existence, car quel jeu multijoueur ne le fait pas à ce stade ? Nous pensons qu’une chose est sûre : GTA 6 est encore dans des années.