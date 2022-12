GTA 6 : Selon les initiés, l’annonce aura lieu en 2023, sortie en 2025 ?

Il n’y a guère de jeu aussi attendu qu’il l’est GTA 6 le cas est. En conséquence, les fans et les connaisseurs de l’industrie du jeu spéculent depuis des années sur la date de sortie du titre. Mais avant cela, l’annonce officielle de GTA 6 du développeur Rockstar Games – mais quand pouvons-nous nous attendre à cela ?

Sortie : Quand GTA 6 apparaîtra-t-il ?

Il y en avait un il y a quelques mois énorme fuite tout sur le titre à venir de Rockstar Games, dans lequel un pirate informatique a mis la main sur un total de 90 courtes vidéos de « GTA 6 » et en a publié certaines. Sans surprise, Rockstar n’a pas bougé depuis, essayant de ne pas attirer l’attention sur « GTA 6 ».

Au cours de l’année 2023 à venir, cependant, le silence et l’immobilité prolongée pourraient enfin prendre fin. Basé sur de nouvelles spéculations d’initiés de l’industrie Tom Henderson Insider Gaming dit que 2023 sera probablement l’année où Rockstar dévoilera officiellement GTA 6.

Il n’a également aucune information concrète quant à quand ou comment ce dévoilement aura lieu. Mais il est « fermement convaincu. que 2023 l’année de l’annonce [von GTA 6] sera ».

De plus, Henderson mentionne à nouveau la fenêtre temporelle possible pour la publication du titre en monde ouvert dans son article. L’année dernière, il a publié un post affirmant que la sortie de « GTA 6 » aura lieu en 2024 ou 2025.

Bien que ces dates aient été rejetées par de nombreux fans comme invraisemblables car trop éloignées dans le futur, Henderson réitère que ces deux délais restent tout à fait probables.

C’est assurément une bonne nouvelle, car de nombreux joueurs ont vu la sortie mise en danger par le gros leak de fin septembre et l’ont reportée à une date ultérieure.

L’année 2025 est la plus probable pour l’initié de l’industrie, car Rockstar a annoncé à la fois « GTA 5 » et « Red Dead Redemption 2 » deux ans avant leur sortie. Alors si « GTA 6 » se dévoile vraiment en 2023, une sortie en 2025, deux ans plus tard, semble logique.