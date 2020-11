GTA 6: Les théories les plus folles et les plus cool sur le prochain jeu de Rockstar

Il y a peu de jeux inopinés pour lesquels les attentes sont aussi élevées qu’avec GTA 6. Mais c’est logique, vu le succès de Grand Theft Auto V et tout ce qu’il a pu faire Rock star avec Red Dead Redemption 2. Mais malheureusement c’est ce que c’est, un projet dont on ne sait même pas s’il est déjà en développement, et tout ce qu’on a c’est un énorme tas de rumeurs et de fuites. En fait, si vous souhaitez revoir celles qui semblent les plus crédibles, jetez un œil à la vidéo suivante où nous détaillons nous-mêmes tout ce qui est connu sur la supposée carte de fuite GTA 6.

Mais toutes ces rumeurs et fuites sont toujours basées sur des pistes différentes ou des fuites présumées. Maintenant, nous allons nous concentrer sur ce qui résulte de l’imagination de tous ces joueurs qui attendent avec impatience GTA 6. Nous commentons ci-dessous les théories les plus folles sur le nouveau travail de Rock star, tellement fous qu’ils rendraient le jeu génial.

Théories cool sur le protagoniste

Deux personnages: un américain et un latino-américain

Après à quel point c’était génial de pouvoir contrôler trois protagonistes dans GTA V, Beaucoup espèrent qu’ils reviendront à cette caractéristique d’une manière ou d’une autre et nous pouvons voir l’union de deux ou plusieurs personnages, qu’ils soient déjà connectés ou non (comme cela se produit dans des jeux comme Pluie abondante ou Detroit Devenir Humain, de Rêve quantique). Oui, dans Red Dead Redemption 2 le personnage principal n’était qu’Arthur Morgan, mais qui sait?

Voici l’une des théories les plus cool à mon avis sur GTA 6; dans Reddit Quelqu’un pourrait être lu il y a longtemps sur la possibilité de voir deux personnages dans le jeu, un américain et un latino-américain. Ni l’un ni l’autre n’aurait de rapport avec un certain moment de l’histoire où, pour un certain nombre de raisons, ils se connectent. Ceci, en outre, soutiendrait l’idée de voir deux territoires différents dans GTA 6.

Un personnage de clochard

À mon avis, cela pourrait être ce que la campagne ferait GTA 6 une histoire absolument géniale qui fera la différence. Un protagoniste mendiant! Ce serait quelque chose d’absolument innovant, et nous savons que Rock star il est capable de le faire de la meilleure façon possible grâce à son talent pour écrire de grands scripts.

Nous pourrions voir une évolution d’un protagoniste qui vit dans la rue vers la façon dont il entre pleinement dans le monde criminel et obtient l’argent pour en sortir et bien plus encore. Rock star Je pourrais jouer avec la personnalité de ce personnage, une personnalité qui a été sculptée dans la rue et qui pourrait être beaucoup plus spéciale que celle de n’importe quel autre personnage. Que pensez-vous de cette idée?

Un personnage féminin

C’est peut-être la théorie la plus répandue, car nous pensons également que ce serait celle qui aurait le plus de votes à mettre en œuvre. Ce serait la première fois dans la saga Grand Theft Auto qu’une femme serait le protagoniste. En fait, dans la franchise, nous avons vu des personnages féminins principaux, mais ils n’ont pas eu beaucoup de pertinence, contrairement à Red Dead Redemption 2.

Sadie est devenue l’un des personnages préférés du jeu avec Arthur Morgan, et elle a prouvé que Rock star il est également capable de créer d’excellents personnages féminins. Pourquoi ne pas le faire dans GTA 6? Ou même introduire plus d’un personnage et l’un d’eux est une femme. Nous devrons attendre pour le voir.

Une carte qui n’est pas seulement Vice City

Le fait que la carte de GTA 6 be Vice City, la ville inspirée de Miami qui est déjà apparue dans Grand Theft Auto Vice City, ce n’est pas une théorie. Ce n’est pas confirmé non plus, mais c’est l’une des rumeurs les plus cohérentes, sinon la plus, et tout indique que cela finira par être ainsi. Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles, en plus de Vice City, il y aurait un terrain latino-américain. Bien sûr … et s’il y avait quelque chose de plus que tout ça?

Nous avons vu de nombreux fans créer des concepts d’art à partir de GTA 6 et aussi à partir de votre carte. Il y a de superbes illustrations, comme Celui-ci sur ce à quoi ressemblerait la carte de Vice City. Mais nous avons vu dans Reddit à l’utilisateur 813van partage ce qu’il pensait: une carte couvrant l’ensemble des États-Unis (pas toutes les villes), Mexique et Cuba. Ce serait absolument insensé, et nous ne pensons pas que tant de villes vont être mises en œuvre, mais ce serait certainement une excellente idée.

Tommy Vercetti retour

Tommy Vercetti a joué dans l’excellente livraison GTA Vice City. Son histoire s’est déroulée, logiquement, à Vice City et dans les années 80. Toutes les rumeurs et fuites présumées sur GTA 6 placer le jeu dans la même ville et au même moment (en fait, on pense que l’heure serait celle de Rock star éviter les problèmes avec les célébrités actuelles.

Cela dit, ce n’était qu’une question de temps avant que quiconque ne pense au retour de Tommy. Cependant, reviendrait comme un méchant:

Tout d’abord, vous devez vous rappeler: dans GTA Vice City, jeu de Rock star lancé en 2002, Vercetti Il venait de sortir de prison et travaillait à nouveau pour son ancien patron dans le commerce de la drogue. Cependant, cette mission tourne mal à cause de quelqu’un et le nouvel objectif est de le retrouver. De cette façon, Vercetti termine le jeu en tant que meilleur trafiquant de drogue de Vice City.

jeu de Rock star lancé en 2002, Il venait de sortir de prison et travaillait à nouveau pour son ancien patron dans le commerce de la drogue. Cependant, cette mission tourne mal à cause de quelqu’un et le nouvel objectif est de le retrouver. De cette façon, Sur ce point, l’histoire a été laissée ouverte. Dans certaines tranches de la saga, des mentions sont faites de Vercetti, mais on ne sait pas comment l’histoire a progressé pour lui. De cette façon, beaucoup espèrent qu’à un moment donné ce personnage revient.

Dans certaines tranches de la saga, des mentions sont faites de Vercetti, mais on ne sait pas comment l’histoire a progressé pour lui. De cette façon, beaucoup espèrent qu’à un moment donné GTA 6 ce serait la meilleure option pour Tommy Vercetti de devenir l’un des personnages principaux. C’est parce que, selon les rumeurs, GTA 6 se déroulera non seulement à Vice City, mais dans les années 80, temps dans lequel il a lieu Grand Theft Auto Vice City.

ce serait la meilleure option pour Tommy Vercetti de devenir l’un des personnages principaux. C’est parce que, selon les rumeurs, temps dans lequel il a lieu La théorie selon laquelle Tommy Vercetti est un méchant dans GTA 6 découle du fait que ce serait un bon changement de script pour la franchise. Étant donné qu’il serait le trafiquant de drogue le plus connu de la ville, il serait facile de penser que le protagoniste du jeu serait quelqu’un du gang rival ou même un homme du gang de Vercetti qui se révolte contre lui.

Et si GTA 6 était annoncé avant que Grand Theft Auto V n’atteigne la prochaine génération?

Lors du premier événement PS5 en juin, il y a eu de nombreuses annonces intéressantes et la révélation du design avant-gardiste de la console. Cependant, ils ont commencé par une annonce qui a déçu ceux qui attendaient avec impatience un nouvel épisode de la saga: GTA V arrive sur PS5. Imaginez l’effondrement de voir le logo de Rock star et voir plus tard que ce n’était pas GTA 6 … De cette manière, nous sommes nombreux à penser que GTA 6 ne serait pas annoncé avant au moins la fin de 2021, étant donné que GTA V pour PS5 arrivera dans la seconde moitié de 2021. Mais … et si ce n’est pas le cas?

Une théorie récente garantit que le prochain versement pourrait être annoncé avant même GTA V pour la prochaine génération, dans le but d’augmenter les ventes de cette tranche ou que plus de joueurs soient réintroduits dans GTA en ligne à titre de « réchauffement des moteurs ». Bien sûr, on se souvient qu’une fuite a mis l’annonce du nouveau jeu d’ici la fin de 2021. Quand pensez-vous qu’il sera annoncé?

Un autre projet autre que GTA 6

Beaucoup tiennent pour acquis que le prochain travail de Rock star doit être GTA 6. Mais … et si non? Nous avons déjà vu que Grand Theft Auto V Il fait toujours partie des jeux les plus vendus aujourd’hui, et c’est sans compter ce qu’ils gagneront en microtransactions. Il se peut qu’ils veuillent continuer à profiter de l’attraction de cet opus (en fait, la preuve en son lancement sur PS5). Donc, il y a la théorie selon laquelle ils développent un autre travail.

Et qu’est-ce que ça pourrait être? Eh bien, il a tous les bulletins de vote que c’était Bully 2 basé sur les rumeurs et les fuites également existantes de la deuxième tranche de la saga qui a commencé sur l’inoubliable PS2. Nous pourrions également voir une nouvelle adresse IP, mais qui sait … Bien sûr, entre Bully 2 Oui GTA 6 Je pense que la plupart seront d’accord pour opter pour la deuxième option.

