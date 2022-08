GTA 6 : le responsable de Rockstar Games fait le point sur le développement

GTA 6 est actuellement à jeux de rock star développé. Bien que cette information soit confirmée, les fans attendent depuis d’autres mises à jour sur l’état du développement, des informations officielles, des images ou même une première bande-annonce. Des nouveautés arrivent régulièrement fuites présumées à la surface que paramètre ou la période de libération prédire.

rock star lui-même est silencieux sur le jeu. fuite ne sont ni confirmés ni démentis et de l’extérieur, il semble que les développeurs ne savent même pas à quel point l’intérêt pour le jeu est réel. Un des patrons de l’entreprise a maintenant perdu quelques mots à ce sujet.

Prendre deuxla société mère de jeux de rock star, donne régulièrement des présentations aux investisseurs sur les aspects financiers. Dans ce document, les chiffres des jeux actuels sont présentés et parfois des plans futurs sont discutés. Dans une de ces présentations 8 août parlait PDG Strauss Zelnick un peu sur les réalisations de jeux de rock star dernièrement.

Comme prévu, apportez Red Dead Redemption 2 et GTA 5 encore des revenus élevés, dont on est très satisfait en interne. Dans le cours ultérieur parlé zelnick mais aussi sur les futurs projets Rockstar :

« Le développement du prochain épisode de la franchise Grand Theft Auto est en bonne voie, et l’équipe de Rockstar Games est déterminée à établir une fois de plus la norme créative pour la série, notre industrie et l’industrie du divertissement dans son ensemble – tout comme le label l’a fait. fait avec chacun de ses meilleurs produits.