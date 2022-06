GTA 6: Insider rapporte un développement turbulent chez Rockstar

Depuis le confirmation Début février, nous savons avec certitude que GTA 6 actuellement à jeux de rock star est développé. Depuis lors, cependant, le studio a retenu des informations, de sorte que pratiquement aucune déclaration contraignante ne peut être faite sur le prochain titre du monde ouvert.

Mais de nouveaux apparaissent régulièrement rumeurs et spéculation sur. Certains d’entre eux sont crédibles, d’autres non. Un initié bien connu a maintenant parlé du fait que le développement du successeur du très réussi GTA V devrait être turbulent.

GTA 6 : Pas besoin de s’inquiéter

Les déclarations proviennent de Tom Hendersonqui est depuis quelque temps fuite et les rapports d’initiés sont connus. En conséquence, les problèmes de développement de « GTA 6 » ne sont pas directement liés au jeu. C’est bien plus un défi auquel de nombreux jeux et studios sont actuellement confrontés.

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

« Je parle de turbulences car cela ne s’est pas déroulé aussi bien que n’importe quel autre jeu en développement pendant COVID, etc. Les gens partent et ainsi de suite. »

À ce stade, vous devez être fort Henderson Alors ne vous inquiétez pas pour « GTA 6 ». Rockstar Games est également de la Pandémie touchés, ainsi que de nombreux changement de personnel.

De plus, bien sûr, on peut également supposer que tous Ressources ont été attirés par le jeu. Après tout, d’autres jeux sont en développement ou le seront, comme « GTA Online ». après la sortie encore fourni avec du contenu.

Sortie seulement dans trois ans ?

De plus, il faudra probablement attendre quelques années avant la sortie de « GTA 6 ». Henderson soutient son point de vue selon lequel le jeu 2024 ou 2025 apparaîtra. Bien sûr, rien n’a été officiellement confirmé, d’autres initiés supposent également une publication ultérieure.

Il semble cependant certain que nous serons au moins dans les prochaines années deux ans plus loin spéculation et fuite il faut se replier. rock star aime attendre qu’il y ait vraiment quelque chose à montrer. Jusque-là, nous devons être patients.

Que pensez-vous de « GTA 6 » ? L’attendez-vous avec impatience ou le titre est-il encore trop loin pour vous ? Écrivez-le nous dans les commentaires !