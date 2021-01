GTA 6: Insider confirme que la femme est l’héroïne et l’emplacement de Vice City – rumeur

Rockstar Games a GTA 6 bien que pas encore officiellement annoncé, il est très probablement déjà en développement. Les rumeurs sur le jeu mystérieux continuent à apparaître. Un initié a maintenant affirmé savoir où se déroule l’histoire et que les rumeurs sur une femme en tant que protagoniste sont vraies.

GTA 6 avec une femme du personnage principal et Vice City comme ville

La rumeur selon laquelle «GTA 6» nous mènera à Vice City est très persistante depuis un certain temps. Mais quels autres endroits explorons-nous? YouTuber Legacy Killa a maintenant rejoint la discussion et a déclaré que, selon ses informations, nous sommes en effet Cité du vice verra. De plus, l’histoire nous emmène également en Amérique du Sud.

Sur une note plus sérieuse, les fuites des dernières années d’une protagoniste féminine en vedette sont vraies. Je peux vérifier que quelqu’un au courant, il y a quelques années, a confirmé cela et tout le Projet Amériques me fuit. Ne croyez pas que c’est la première fois que je révèle cela. # gta6 #fuite https://t.co/yYaL1dfRGl – Michael 🎉✨🎆 (@LegacyKillaHD) 12 janvier 2021

Mais ce n’est pas tout ce que le Youtuber semble savoir. Parce qu’il a expliqué qu’une rumeur sur les protagonistes de « GTA 6 » devrait être vraie. En particulier, il veut dire que cette fois on peut aussi jouer une femmece qui serait une première pour la série de jeux d’action. Apparemment, le deuxième acteur principal est un homme et nous pourrons probablement basculer entre les deux comme dans « GTA 5 ».

Legacy Killa n’a pas donné de source pour ses informations, c’est pourquoi ces informations – comme la quasi-totalité de « GTA 6 » – doivent être traitées avec prudence.