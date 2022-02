GTA 6 : infos et période du premier trailer leakés

Depuis quelques jours, nous avons la certitude que GTA 6 à jeux de rock star est en développement. L’annonce a non seulement fait des vagues parmi les fans, mais s’est également fait sentir perceptible en bourse.

Jusqu’à présent, cependant, le studio américain a plus que le fait que le jeu existe et qu’il est en cours d’élaboration non communiqué. Ni à réglagetoujours fermé période de libération il y a des informations officielles. Il y a beaucoup de fuites et de rumeurs à ce sujet. Nous avons tout résumé clairement pour vous :

Une nouvelle fuite présumée traite maintenant de cela révéler la bande-annonce à la nouvelle épopée du monde ouvert.

GTA 6 : Révéler plus tard cette année ?

Les dernières informations proviennent de Tez2un leaker bien connu qui a fait des prédictions précises dans le passé rock star-Titres donnés. Selon un rapport, le leaker est basé sur une révélation Plus tard cette année en dehors!

Si les informations sont correctes, nous pouvons nous attendre à une bande-annonce dans le style de GTA V ajuster. Des scènes du jeu y ont également été montrées, similaires à la révélation de Red Dead Redemption 2.

De plus, la remorque 2022 à montrer pour la première fois. Si Rockstar suit sa propre logique de révélation, alors il devrait cet automne être prêt. Les anciens titres étaient souvent présentés en octobre ou en novembre.

GTA 6 : à quand la sortie ?

UNE date de sortie pour « GTA 6 » n’existe pas encore. Cependant, si l’on suppose que « GTA V » et « Red dead Redemption 2 » sont apparus chacun près de deux ans après la première bande-annonce, alors un Sortie à l’automne 2024 offrir.

Encore une fois, cela contredirait des rapports plus anciens dans lesquels 2025 a été donnée comme période de sortie. De toute façon, nous allons certainement attendre encore quelques années avant de pouvoir essayer le jeu nous-mêmes.

Va sa d’une révélation encore cette année en dehors? Si oui, que souhaitez-vous pour le premier trailer ? N’hésitez pas à partager votre avis avec nous commentaires Avec!