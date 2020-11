Gta 6: Informations Sur Grand Theft Auto 6

La montée en puissance de GTA 6 est à la mode à l’heure actuelle. Grand Theft Auto est l’un des plus grands établissements de jeux jamais créés. GTA V a été évalué comme l’article de divertissement le plus vendu dans le monde. Le jeu est tellement répandu qu’il a traversé trois âges de consoles.

GTA 6 et GTA 5

Alors que l’intrigue de GTA 5 dépendait intensément des personnages loufoques et dérangés prévus par Rockstar Games, GTA 6 devrait jouer un jeu de simulation plus conventionnel pour gérer son mode solo.

Récemment, la découverte de PlayStation 5 a également observé le fermoir du jeu. Cela implique que le jeu sera également livré pour l’ère émergente du jeu. Ce geste a été réprimandé par les fanatiques du jeu. Ils ont besoin de voir la version GTA 6 disponible. De cette façon, voyons si nous pouvons découvrir quelque chose sur le nouveau titre.

On a alors dit que l’arrangement était de fournir un jeu un peu plus petit par rapport à GTA V. Ils étendront le jeu en utilisant les mises à jour habituelles. Ainsi, on peut dire que le système suivi par GTA Online peut être utilisé pour faire GTA 6.

Toute nouvelle information

Le trou le plus intrigant provient de Reddit d’un client nommé JackOLantern1982 à propos de GTA 6. Il a découvert environ 23 idées concernant le nouveau jeu. Il a dit que le jeu a été nommé Project Americas comme nom de code. C’est au motif que le jeu devrait se dérouler dans deux communautés urbaines distinctes.

L’un serait Vice City et le second devrait être une ville dépendante de Rio De Janerio. Le jeu a été animé par Narcos et le sujet du jeu dépend d’une idée similaire.

Si l’un d’entre vous a vu cette image récemment, je voulais juste préciser que c’est un concept et non une fuite ou quelque chose de similaire. # GTA6 pic.twitter.com/6sbriE5ZJi – Nouvelles et fuites de GTA VI (@ Gta6N) 25 mai 2020

Le jeu devrait se dérouler dans les années 1970-80. Cependant, le temps changera au fil du jeu. Le jeu doit donc être dynamique. Nous n’avons aucune donnée sur l’interaction en cours mais nous imaginons qu’elle n’aura qu’un seul personnage jouable. Le jeu pourrait être signalé à la mi-2021.

