GTA 6 gratuit? Take-Two n’exclut pas le modèle free-to-play

En examinant la liste des jeux non annoncés et qu’en dépit de cela, il y a plus de battage médiatique parmi la communauté des joueurs, il est très probable que GTA 6 est au sommet. Et est-ce le montant de rumeurs et fuites présumées est absolument écrasant, et c’est sans parler de la beaucoup de théories que les joueurs sont sortis de leur esprit et qui sont vraiment cool.

Mais la vérité est que Rock star n’a jamais parlé directement de GTA 6 (même si oui vous avez récemment répondu à plusieurs questions sur le jeu). Cependant, Prendre deux oui qui a fait une mention très intéressante à la franchise Grand Theft Auto et qui pourrait donner des indices sur son avenir.

GTA 6 dans le style de Call of Duty: Warzone

En tant que compagnons de VGC (via Express), dans une récente interview avec le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, ils lui ont demandé si un jour apprécierait de lancer une NBA 2K ou une GTA suivant le modèle de Call of Duty: Warzone, c’est-à-dire un jeu complet et qu’un mode est gratuit ou directement le jeu complet gratuit. Zelnick rappelé que GTA V arrive sur PS5 et GTA Online sera gratuit pendant trois mois. De cette façon, il a précisé que avoir l’esprit ouvert sur le sujet et qu’il est parfaitement entendu que ils n’excluent pas cette option.

Oui enfin Rock star lance GTA 6 un jour dans cette vie et ils font quelque chose pour un modèle libre de jouer, très probablement comme Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, c’est-à-dire que le jeu de base est payant mais qu’il existe un mode (tel que le multijoueur ou le multijoueur limité) qui est gratuit. Bien sûr, ces dernières hypothèses sont simplement hypothétiques et la seule chose qui reste pour l’instant est attendez que le jeu soit annoncé immédiatement.

