Lorsque Rockstar a déclaré que la production du jeu sans nom était « bien commencée » en février, ils ont révélé que ce serait le prochain GTA. La société mère de Rockstar, Take-Two, a déclaré aujourd’hui que la production du jeu est toujours « bien avancée » et qu’elle sera également excellente.

Comme pour chacune de leurs versions de première ligne, jeux de rock star est déterminé à établir une fois de plus des références créatives pour la franchise, notre industrie et tous les divertissements, comme l’a déclaré le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, dans la mise à jour financière d’aujourd’hui. Développement de la prochaine Grand Theft Auto le jeu est déjà bien lancé.

L’objectif de GTA 6 était d’aller sensiblement au-delà de ses réalisations antérieures, selon Rockstar, qui a réitéré cette affirmation en février. Cependant, la déclaration faite par Acquire-Two concernant les critères environnementaux créatifs est légèrement plus audacieuse. J’ai d’abord pensé: « Eh bien, les jeux vidéo GTA sont des problèmes culturels importants. » Pourtant, plus j’y pensais, plus je me demandais ce qu’était une référence créative et si GTA en avait déjà créé une « pour tous les divertissements ». Néanmoins, il a établi avec confiance la norme ingénieuse pour atteindre un point de type Man Ritchie dans un jeu en monde ouvert.

GTA 6 n’a pas encore reçu d’annonce officielle. Cependant, selon un rapport récent, il pourrait s’agir du premier livre de la série avec un rôle principal féminin. Selon une autre rumeur, la vision originale du jeu avait trois villes explorables et quatre personnages jouables, mais la notion a été réduite pour un projet plus gérable.

GTA 5 a vendu environ 170 millions d’unités dans le monde, soit une augmentation de cinq millions par rapport aux trois mois précédents, selon Take-report Twos d’aujourd’hui. Selon l’éditeur, les joueurs utilisant des versions de console, où ce service est uniquement accessible, dépensent plus d’argent en achats dans le jeu que ceux utilisant des consoles plus anciennes, qui affirme également que le nouvel abonnement GTA + a « montré une croissance constante depuis son lancement ».