GTA 6 a plusieurs emplacements et un long gameplay selon le rapport

GTA 6 était officiellement il y a presque un mois jeux de rock star confirmé. Jusqu’à présent, cependant, mis à part le fait que le jeu est en développement, il n’y a pas une seule information confirmée. Utilisez cette tactique rock star depuis des années, les informations éparses stimulent d’autant plus les fantasmes des fans.

Des nouveautés nous hantent régulièrement Fuites, rapports ou théories à travers le net, le prochain intérêt majeur GTA attiser Un reportage comme celui-ci fait à nouveau sensation. Ce qu’il promet est le nec plus ultra GTA-Une expérience dont on dit qu’elle est en développement depuis des années.

La nouvelle information vient de Michael Pachter. Il est comme analyste bien connu dans l’industrie et fournit toujours des informations générales sur les projets. Naturellement la prudence s’impose comme toujoursAprès tout, il n’y a aucune déclaration officielle sur les rumeurs et aucune preuve.

Voici le contenu des déclarations de Pachter :

« GTA 6 est en développement depuis 2014. Le code n’a peut-être pas été écrit à l’époque, mais l’histoire était en cours d’élaboration, mais le code a été écrit en 2015. Quiconque est assez naïf pour penser que Rockstar avec ses 2000 employés reste assis à se tourner les pouces… Non, ils ne le font pas, ils travaillent d’arrache-pied pour créer du contenu incroyable, mais GTA 6 va prendre 10 ans ou plus. La raison en est que, pour autant que je sache, ce sera un mélange de Vice City, San Andreas, Liberty City et Europe, définitivement Londres. Vous pourrez aller n’importe où et il y aura des missions qui vous mèneront à tous ces endroits.