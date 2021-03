GTA 5: Un fan révèle un secret vieux de 7 ans sur la police

Grand Theft Auto 5 est l’un des jeux vidéo les plus populaires de ces dernières années et est toujours joué par de nombreux fans aujourd’hui. Maintenant, un utilisateur sur Reddit en a un secret pour ventiler, ce à quoi certaines personnes ont certainement été confrontées depuis longtemps:

Comment peut-elle La police de Los Santos apparaît si soudainement dans « GTA 5 »sans être à proximité d’un poste de police?

La police dans GTA 5 utilise le portail au lieu des lumières clignotantes

Le fait que vous ne puissiez pas vous échapper longtemps avant que votre propre personnage ne tombe entre les griffes des forces de l’ordre n’est pas nouveau en soi. Maintenant, elle a attrapé un fan en flagrant délit et a déclaré: Vous apparaissez via un portail!

Comme dans ça Clip vidéo sur Reddit peut être vu, ils apparaissent en rangées de nulle part et partent tout de suite avec un petit saut. Une voiture enfonce même le véhicule du joueur. Il n’est donc pas surprenant que la police de Los Santos puisse vous joindre si rapidement.

Échapper à une chasse à l’homme en tant que sport de compétition

Avant le Mode en ligne de «GTA 5» est devenu si populaire que de nombreux joueurs aiment passer le temps à atteindre un niveau recherché cinq étoiles. Le but est alors de fuir la police le plus longtemps possible.

Tôt ou tard, cependant, vous serez toujours attrapé, notamment par le portails récemment découvertsqui raccourcissent considérablement le chemin des services d’urgence à ce qu’ils recherchent.

© Rockstar Games

Si jeux de rock star pour la partie suivante, quelque chose va changer dans le système reste à voir. Cependant, comme cela a toujours fait partie de la franchise, il est peu probable qu’ils bouleversent le tout.