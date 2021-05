GTA 5 PS5 sort le 11 novembre, GTA Online gratuit pendant trois mois

AIPHONE Pack audio 5 bp avec 5 postes gt1d préprogrammés gta5e

Ce pack audio 5 BP Aiphone GTA5E vous permet de sécuriser votre habitation en contrôlant l'accès des personnes. Le design simple et élégant du pack audio 5 BP de référence Aiphone GTA5E lui permet de s'intégrer aussi bien dans une architecture moderne que traditionnelle. Il est composé de : - 1 platine audio 5 boutons d'appel à encastrer (2 x 2 modules) - prédisposition VIGIK avec obturateur - 5 postes audio avec combiné et boucle magnétique référence Aiphone GT1D - 1 centrale bus audio GT référence Aiphone GTBC - 1 connecteur de distribution de bus référence Aiphone GFC - 1 alimentation 230 Vac / 24 Vcc - 2 A référence Aiphone PS2420D Transformateur de gâche à prévoir. Les postes audio GT1D disposent d'une touche d'ouverture de porte, une touche de commande d'éclairage, et une touche de commande auxiliaire. La centrale audio GTBC est équipée d'un interrupteur pour mettre le système hors et en service. Elle a une capacité de 48 postes. Fixation sur rail DIN 7 modules ou par vis. Le connecteur de distribution GFC permet la distribution des bus sur les différents constituants de l'installation. Fixation sur rail DIN 1 module. L'alimentation PS2420D se fixe sur rail DIN 4 module ou par vis. Dimensions postes audio (l x h x p) : 89 x 200 x 63 mm Dimensions centrale (l x h x p) : 122 x 108 x 61 mm Dimensions connecteur (l x h x p) : 21 x 62 x 47 mm Dimensions alimentation (l x h x p) : 69 x 93 x 66 mm