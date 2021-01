GTA 5 pourrait utiliser une nouvelle version du moteur Rage sur PS5 et Xbox Series X / S

Cette année est censée GTA 5 sur PS5 et Xbox Series X / S début. Une nouvelle version du moteur Rage est apparemment utilisée.

Rockstar Games a déjà annoncé «Grand Theft Auto 5» pour PS5 et Xbox Series X / S quelques améliorations techniques promis. Ceux-ci inclus:

Nouvelles armes, véhicules et activités

Faune étendue

Trafic plus dense

Nouveau système de végétation

Amélioration des dégâts et des effets météorologiques

et beaucoup plus

Insider Tez2 a maintenant déclaré que la version de nouvelle génération du jeu d’action sera probablement un nouvelle version du moteur Rage les usages.

© Jeux Rockstar

La version du moteur de RDR 2 pourrait être utilisée pour GTA 5

Il s’agit probablement de la version du moteur qui était utilisée dans « Red Dead Redemption 2 » en 2018. Tez2 prétend avoir découvert cela sur la base des données du code source de « GTA 5 ».

En termes de technologie, RDR 2 diffère de «GTA 5», entre autres, en termes d’éclairage global, d’ombres volumétriques et d’un rendu basé sur la physique. On ne sait pas encore si « GTA 5 » utilise également ces fonctionnalités. Nous ne pouvons pas nous attendre à de très grands changements. Ce sera probablement une question d’ajustements mineurs qui rendront « GTA 5 » plus fluide. Mais nous devons attendre de voir ce que Rockstar Games annoncera finalement.

On ne sait pas encore si «Grand Theft Auto 5» bénéficiera également d’une mise à niveau graphique sur d’autres plates-formes telles que PC, PS4 et Xbox One.