GTA 5: Le PDG de Take-Two parle de la version PS5 et d’autres plans de remasterisation

Au début des nouvelles consoles de nouvelle génération PS5 et Xbox Series X / S Rockstar Games a promis une rétrocompatibilité de ses propres titres comme les best-sellers Grand Theft Auto V. ou Red Dead Redemption 2 comme versions PS4 et Xbox One. Parallèlement, le studio de développement travaille actuellement sur Des versions remasterisées de ses jeux à succès. UNE Version remasterisée de GTA 5 pour PS5 et Xbox Series X / S devrait être autour du seconde moitié de 2021 apparaître.

En tant que membre de Conférence virtuelle Morgan Stanley sur la technologie, les médias et les télécommunications Le PDG de Take Two, Strauss Zelnick, qui fait partie de Rockstar Games, a été interrogé sur la stratégie de la société pour la remasterisation des versions et si elle occupera un espace de plus en plus vaste:

«La remasterisation a toujours fait partie de la stratégie. Nous l’avons fait différemment de la concurrence – nous ne portons pas que des titres, nous prenons le temps de faire de notre mieux pour changer le titre de la nouvelle version, pour la nouvelle technologie sur laquelle nous la publions. Nous améliorons donc la technologie, nous mettons à jour les graphiques et nous améliorons les performances. Et c’est pourquoi je pense que nos titres remasterisés fonctionnent généralement si bien. «

Avec un regard sur le succès de la mafiaTrilogy en tant que version remasterisée et remake (sortie en mai 2020), Zelnick est enthousiasmé par le fait que GTA 5 sera bientôt un autre jeu à succès en tant que Version remasterisée de troisième génération va conquérir.

Il est convaincu que Rockstar Games sera un offrir une grande expérience devient. Lors de la première annonce, il y avait un « élargi et amélioré«On a parlé de la version du jeu.

Lorsqu’on lui a demandé lequel Les jeux auront une version remasterisée à l’avenir Strauss Zelnick garde un profil bas. Il ne peut encore rien confirmer et se réfère à Rockstar Games, qui fera les annonces. Il y a eu la dernière fois Rumeurs plus de Remasterisé de « San Andreas », « Vice City » et « Grand Theft Auto 3 ».

« Grand Theft Auto V » est apparu pour la première fois en 2013 et est maintenant presque devenu 140 millions vendus. L’an dernier seulement, plus d’exemplaires ont été vendus que lors de sa sortie sur PS3 et Xbox 360, a récemment confirmé Take-Two. Pendant ce temps, les fans espèrent une première annonce de GTA 6.