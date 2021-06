GTA 5 hors ligne sur PS3 d’ici la fin de cette année

Les services en ligne associés à la version PlayStation 3 de Grand Theft Auto V seront mis hors ligne avant la fin de cette année, rendant GTA Online effectivement nul sur l’ancienne console Sony. Le mode multijoueur sera inaccessible à partir du 16 décembre 2021, et les Shark Cards utilisables dans la version PS3 ne seront plus vendues à partir du 16 septembre. Le mode histoire solo de Grand Theft Auto V ne sera pas affecté par Rockstar en appuyant sur l’interrupteur des capacités en ligne du jeu.

Bien que nous doutons fortement qu’il y ait de nombreux utilisateurs jouant activement à GTA Online sur PS3, le billet de blog confirmant la nouvelle indique qu’il ne sera pas possible de transférer des personnages hébergés sur le système vers une PS4 ou une PS5. « Il n’y a aucune fonctionnalité disponible pour transférer des données de personnage ou des progrès depuis ces plates-formes. » Il n’y aura pas non plus de remboursement pour les Shark Cards achetées sur PS3.

Cependant, Grand Theft Auto V n’est pas le seul jeu Rockstar affecté par ce mouvement. Les versions PS3 de LA Noire et Max Payne 3 verront également tous leurs services en ligne désactivés le 16 septembre 2021. Cela inclut le suivi des statistiques du site Web et le Rockstar Games Social Club.