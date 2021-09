GTA 5 est l’une des bandes-annonces PS5 les plus détestées de tous les temps

Dire que les fans de GTA 5 ne sont pas satisfaits de la réédition par Rockstar du classique du monde ouvert est un euphémisme : c’est maintenant l’une des bandes-annonces PlayStation 5 les plus détestées sur la chaîne de Sony. Au moment de la rédaction, le clip de 75 secondes compte 1,5 million de vues avec 23 000 votes positifs et 94 000 votes négatifs. C’est de loin l’une des vidéos PS5 les plus négativement reçues sur la chaîne PlayStation officielle.

Et ce n’est pas mieux ailleurs non plus. Sur la chaîne Rockstar Games, il compte 1 million de vues avec 30 000 votes positifs et 90 000 votes négatifs. De nombreux fans sont contrariés par le fait que la mise à niveau ne semble pas, en surface, particulièrement perceptible : alors que les visuels sont incontestablement plus propres que la version PS4, beaucoup s’attendaient à une amélioration significative de la présentation, mais cela est plus comparable à la version PC.

Considérant que le label suit les traces de GTA 5 depuis huit ans maintenant, avec seulement Red Dead Redemption 2 pour mélanger les choses, pour beaucoup, c’est une déception. De toute évidence, nous devrons voir davantage le jeu avant de tirer des conclusions définitives, mais avec la réédition retardée jusqu’en mars 2022, nous attendons peut-être un certain temps pour plus de détails.