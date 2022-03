GTA 5 : Cette nouveauté est dans les versions next-gen

Depuis hier, les versions nouvelle génération de GTA 5 disponible. En conséquence, vous pouvez désormais également voir le classique sur le Playstation 5 et Xbox série X/S jouer. En plus de divers Modes graphiques et option de lancer de rayonsqui ont été ajoutés au port, il y en a aussi un autre pour les joueurs attentifs nouvelle fonctionnalité trouver.

GTA 5 : Nouvelle fonctionnalité découverte dans le portage

La fonctionnalité est un petit ajout plutôt caché. dans le Éditeur Rockstarpour ainsi dire le mode vidéo de « GTA 5 », se laisse entrer Effet de flou de mouvement ensemble. Ce flou de mouvement trouve son origine dans le domaine de la photographie professionnelle et signifie que les objets qui ne sont pas immobiles au moment où la photo est prise sont flous sur la photo.

En tant qu’utilisateur sur Twitter, vous pouvez l’utiliser créations spéciales créer. Cependant, les fans doivent encore se passer du rendu 4K espéré. Depuis le Versions de nouvelle génération viennent d’arriver sur le marché, il deviendra bientôt clair si Rockstar Games a intégré d’autres changements de ce type.

Éditeur Rockstar : plus qu’un mode d’enregistrement

L’éditeur était à l’origine uniquement destiné à la version PC du jeu, mais a ensuite été également intégré aux versions console. Avec ça tu peux enregistrements vidéo en mode histoire ou « GTA Online » et modifiez-les avec différents effets.

Alternativement, vous pouvez même scènes de film individuelles créer selon vos idées. Vous pouvez ensuite partager vos créations avec d’autres fans sur YouTube ou sur le Rockstar Games Social Club. Avec le nouvel effet de flou de mouvement, vous avez maintenant encore plus de possibilités.